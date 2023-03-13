Продолжает бегать на любительском уровне за родной клуб.

В 2022 году бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел объявил о том, что завершает карьеру. Его последним профессиональным клубом был «Спартак» из Трнавы. Однако ничто не мешает играть на региональном уровне.

Словак решил, что здоровье позволяет ему вернуться туда, где он начинал делать первые шаги − в «Хайскалу» из Разточно. Несмотря на то, что защитник считается воспитанником словацких клубов «Прьевидза» и «Тренчин», до десяти лет он играл за «Хайскалу».

«Всю свою жизнь я провел в коллективе из игроков. Не могу себе представить, каково это не приходить в раздевалку и не быть частью жизни, которая там происходит. В то же время мне будет не хватать связанного с матчами адреналина. Чувства, которые ты испытал однажды, остаются с тобой навсегда. На данный момент для меня все кончено, но я верю, что смогу собраться настолько, чтобы сыграть хотя бы несколько матчей за мой родной город Разточно. Я пообещал себе, что однажды вернусь в Трнаву, и такое же обещание дал ребятам из Разточно. Так что верю, что у меня получится», − сказал Шкртел в мае 2022 года.

И у него получилось. В августе 2022 года Мартин подписал контракт с «Хайскалой». А сегодня в игре восьмого словацкого дивизиона против «Бойнице» забил красивым ударом со штрафного.