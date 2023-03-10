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📸 Ярослав Ракицкий забил в Лиге Европы пятой точкой! Претендент на лучший гол турнира

Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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В 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» принимал «Фейеноорд».

Главным героем встречи стал Ярослав Ракицкий, а точнее его пятая точка. Именно этой частью тела защитник отправил мяч в ворота соперника.

А вот гол Ярослава с другого ракурса:

И еще разок.

За минуты до конца матча «Фейеноорд» сравнял счет, но мяч голландцев точно не затмил шедевр Ракицкого. Кстати, это первый матч Ярослава за горняков в еврокубках после возвращения.

Гений во всем!

9 комментариев

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Wakanda Foreverll
а украинцы вообще на этом стадионе только легендарные голы забивают
Вася Кобин времён «Металлиста» подтвердит
0
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Добрый Ретроград
Готовится)
0
0
0
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Drony Planet
Ответ Alexander Rubtsov
В Европу через жо
Ну с бутылки виднее
+8
-4
+4
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Alexander Rubtsov
В Европу через ж..
+2
-3
-1
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Stas Nadtochy
А можно еще больше скриншотов, не хватает собрать все в видео
+6
-1
+5
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Alexander Rubtsov
В Европу через ж....
+2
-3
-1
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Alexander Rubtsov
В Европу через жо
+3
-5
-2
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Сергей Николаенко
Домашняя заготовка.
+4
0
+4
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я Руни купил
через ж...
+2
-3
-1
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