9 комментариев

📸 Ярослав Ракицкий забил в Лиге Европы пятой точкой! Претендент на лучший гол турнира
В 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» принимал «Фейеноорд».
Главным героем встречи стал Ярослав Ракицкий, а точнее его пятая точка. Именно этой частью тела защитник отправил мяч в ворота соперника.
А вот гол Ярослава с другого ракурса:
И еще разок.
За минуты до конца матча «Фейеноорд» сравнял счет, но мяч голландцев точно не затмил шедевр Ракицкого. Кстати, это первый матч Ярослава за горняков в еврокубках после возвращения.
Гений во всем!
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