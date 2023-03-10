9 комментариев

В 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» принимал «Фейеноорд».

Главным героем встречи стал Ярослав Ракицкий, а точнее его пятая точка. Именно этой частью тела защитник отправил мяч в ворота соперника.

А вот гол Ярослава с другого ракурса:

И еще разок.

За минуты до конца матча «Фейеноорд» сравнял счет, но мяч голландцев точно не затмил шедевр Ракицкого. Кстати, это первый матч Ярослава за горняков в еврокубках после возвращения.

Гений во всем!