Весна пока не дошла до Норвегии 🥶

«Буде-Глимт» стал широко известен в прошлом сезоне после разгромной победы над «Ромой» со счетом 6:1 на групповом этапе Лиги конференций. На следующих этапах норвежцы еще дважды доставляли проблемы команде Жозе Моуринью, но в итоге вылетели от них же в четвертьфинале.

В этом сезоне дела у команды в европейских турнирах идут не так хорошо. Возможно, дело в том, что вратарь команды и герой тех матчей, Никита Хайкин, покинул клуб и летом перешел в «Бристоль Сити».

Команда располагается в небольшом городе Буде, являющимся одним из самых северных и самых ветреных городов Норвегии. Когда наступает зима, клубу приходится играть либо только в гостях, либо на нейтральных полях, так как погодные условия дома явно не годятся для футбола.

На дворе уже март, но пока стихия явно не планирует сдавать позиции. Вчера в социальных сетях «Буде-Глимт» появилось видео, как сейчас выглядит стадион команды.

Условия там явно не игровые, зато появился верный болельщик, который день и ночь проводит на трибунах.

Этот милаш точно заслужил годовой абонемент и постоянное место на стадионе.