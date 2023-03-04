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«Не буду лгать. Я хотел бы видеть его в «Арсенале». Иан Райт назвал футболиста, который мог бы усилить канониров

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Артета прекрасно это знает.

Легенда «Арсенала» Иан Райт заявил, что хочет видеть звезду «Брайтона» Мойсеса Кайседо в составе канониров в следующем сезоне.

Райт сказал: «Хотел бы я видеть его в «Арсенале», не буду лгать.

Мы также должны отметить Митому, потому что он снова был хорош. Но я думаю, что Кайседо стал ключевым игроком «Брайтона».

Он делает команду лучше, и именно поэтому за ним следит так много клубов, не только «Арсенал». Вы можете видеть, как он двигается с мячом. Он знает, где нужно принимать передачу. Очень хороший игрок.

Он умеет пользоваться пространством, он может очень хорошо переключать скорость. Я в восторге от него. Удачи ему - он был нереальным».

Напомним, что в январе команда Микеля Артеты уже пыталась подписать Кайседо, но «Брайтон» отклонил предложение канониров.

1 комментарий

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Wekil Halylow
Он подписал новий контракт с Брайтонам нам лучше подписат Субименли из Реал Соседада там у него отступние 60 млн евро
+3
0
+3
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