30 января «Вулверхэмптон» купил у «Фламинго» Жоао Гомеса за 18,5 млн евро. Бразилец трижды вышел на 20 минут, и уже забил один мяч.

Однако 28 февраля «Фламинго» выполнил еще одно условие контракта и перевел игроку комиссионные в размере 340 тысяч евро. Только спустя обе стороны выяснили, что деньги были переведены не тому человеку.

«Фламенго» отправил 340 тысяч евро на банковский счет совсем другого Жоао Гомеса, и сейчас пытается вернуть сумму через банк.