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«Фламенго» перевел 340 тысяч евро левому человеку – они должны были прийти их бывшему футболисту

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30 января «Вулверхэмптон» купил у «Фламинго» Жоао Гомеса за 18,5 млн евро. Бразилец трижды вышел на 20 минут, и уже забил один мяч.

Однако 28 февраля «Фламинго» выполнил еще одно условие контракта и перевел игроку комиссионные в размере 340 тысяч евро. Только спустя обе стороны выяснили, что деньги были переведены не тому человеку.

«Фламенго» отправил 340 тысяч евро на банковский счет совсем другого Жоао Гомеса, и сейчас пытается вернуть сумму через банк.

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
Головотяпство никто не отменял
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