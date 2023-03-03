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Год назад Роберто Карлос сыграл за любительскую команду. После матча бразилец с новыми одноклубниками по видеосвязи позвонил Серхио Рамосу из паба

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Ровно год назад Роберто Карлос принял участие в матче Воскресной футбольной лиги – турнире любительских команд Англии.

Компания eBay устроила лотерею под названием «трансфер мечты». Любая команда Воскресной лиги могла побороться за Роберто Карлоса! Участие в лотерее стоило всего 5 фунтов стерлингов, победитель на один матч получал в свою команду легенду «Реала». Деньги, вырученные с акции, пошли в местные благотворительные организации.

Инженер-программист Лиам Туралл убедил играющего тренера команды Эда Спеллера принять участие в лотерее. Мужчинам улыбнулась удача, фортуна выбрала именно их клуб. 4 марта 2022 года Карлос приехал в английский городок Шрусбери, чтобы сыграть за местную команду «Барн Юнайтед» против других любителей «Харлескотт Рейнджерс».

К организации матча подошли очень ответственно. На игру приехали журналисты, поле серьезно охранялось. Зрителей угощали бесплатными едой и напитками. На главной трибуне даже сделали импровизированную комментаторскую будку, на матче работал известный Крис Камара.

Карлос в стартовый состав «Барн Юнайтед» не попал, за первыми минутами встречи бразилец наблюдал со скамейки запасных.

Зато у Роберто были персональные ультрас. Слишком мощная поддержка.

Карлос появился на поле, но в первом тайме отличиться не смог. Его «Барн Юнайтед» ушел на перерыв, проигрывая со счетом 0:2.

А вот во втором тайме бразилец невозмутимо реализовал пенальти.

Чемпион мира и трехкратный обладатель ЛЧ не сумел подарить любительской команде победу. «Барн Юнайтед» уступил сопернику со счетом 3:4.

После матча Карлос вместе с новыми одноклубниками отправился в паб, где по видеосвязи бразилец набрал Рамоса. К счастью, Серхио на звонок друга ответил.

Любители из Шрусбери еще долго будет вспоминать тот мартовский вечер.

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