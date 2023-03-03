Избранница Кварадоны редко появляется на публике.

Весь Неаполь знает, что сердце Хвичи Кварацхелии занято. Его невесту зовут Ница Тавадзе, ей 21 год, она тоже грузинка и учится в медицинском институте в Тбилиси, столице Грузии.

На данный момент она решила не переезжать в Италию, но несколько раз ее видели на стадионе «Наполи», куда периодически приезжает, чтобы поддержать свою вторую половинку.

В инстаграме у Ницы до недавнего времени был закрытый профиль, а сейчас и вовсе все публикации удалены, хотя на ее страницу подписаны более 30 000 человек.

Тем не менее, иногда она выкладывает что-то в сторис - чаще всего, что-то связанное с Хвичей. В последнее время она поделилась несколькими снимками, на которых запечатлена в окрестностях Неаполя.

Хвича Кварацхелия никогда публично не говорил о своей личной жизни. Впервые его заметили вместе с Ницой Тавадзе, когда они смотрели баскетбольный матч между Италией и Грузией.

Кроме того, недавно Квара изобразил руками букву Н после гола, который посвятил Тавадзе.