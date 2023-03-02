«Бока Хуниорс» в финале Суперкубка Аргентины одолел «Патронато». Защитник Франк Фабра записал на свой счет ассист, а после матча так сильно увлекся интервью, что потерял из поля зрения своего трехлетнего сына Дерека.

Мальчик быстро нашелся: он ускользнул от отца и за ручку прогуливался по полю с дочкой Хорхе Фигаля. Франк признался, что его сын влюблен в девочку.

Когда оператор снимал юную парочку, в кадр попало лицо недовольного Фигаля, аргентинца явно не обрадовало такое внимание к его дочери. Журналист спросил Хорхе, может ли он представить, что однажды сын Фабра будет называть его тестем. Фигаль ответил просто и лаконично: «Это ужасно». Франк сказал, что его одноклубник будет кошмарным тестем.

Посмотрите на этот шедевр сами:

Возможно, в будущем нас ждет появление футбольной династии Фабра-Фигаль.