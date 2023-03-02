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🎥 После победы в Суперкубке защитник «Бока Хуниорс» так увлекся интервью, что потерял своего трехлетнего сына. Мальчик времени зря не терял

Хорхе Николас Фигаль Хорхе Николас Фигаль
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Франк Фабра Франк Фабра
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«Бока Хуниорс» в финале Суперкубка Аргентины одолел «Патронато». Защитник Франк Фабра записал на свой счет ассист, а после матча так сильно увлекся интервью, что потерял из поля зрения своего трехлетнего сына Дерека.

Мальчик быстро нашелся: он ускользнул от отца и за ручку прогуливался по полю с дочкой Хорхе Фигаля. Франк признался, что его сын влюблен в девочку.

Когда оператор снимал юную парочку, в кадр попало лицо недовольного Фигаля, аргентинца явно не обрадовало такое внимание к его дочери. Журналист спросил Хорхе, может ли он представить, что однажды сын Фабра будет называть его тестем. Фигаль ответил просто и лаконично: «Это ужасно». Франк сказал, что его одноклубник будет кошмарным тестем.

Посмотрите на этот шедевр сами:

Возможно, в будущем нас ждет появление футбольной династии Фабра-Фигаль.

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