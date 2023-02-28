В Бразилии работают боги рекламы: если игрок промахивается во время футбольного матча, на экране появляется предложение купить очки😅
Гениально!
Бразильское подразделение Amazon нашло нетривиальный способ интеграции рекламы прямо в футбольные трансляции – ролики демонстрируются в зависимости от хода событий на поле.
В частности, в трансляции матча чемпионата между «Коринтианс» и «Гойяс» после промаха хозяев Рожера Гедеса на экране появился вопрос «Precisando melhorar a pontaria?» (Необходимо улучшить прицел?)
Ответом на это последовала реклама очков!
Комментарии