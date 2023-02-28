Гаспачо
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В Бразилии работают боги рекламы: если игрок промахивается во время футбольного матча, на экране появляется предложение купить очки😅

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Гениально!

Бразильское подразделение Amazon нашло нетривиальный способ интеграции рекламы прямо в футбольные трансляции – ролики демонстрируются в зависимости от хода событий на поле.

В частности, в трансляции матча чемпионата между «Коринтианс» и «Гойяс» после промаха хозяев Рожера Гедеса на экране появился вопрос «Precisando melhorar a pontaria?» (Необходимо улучшить прицел?)

Ответом на это последовала реклама очков!

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