10 комментариев

Итоги голосования ФИФА The Best: Леонардо Бонуччи игнорирует Мбаппе и выбирает игроков «Реала»
Вчера вечером состоялся гала-вечер, во время которого ФИФА объявило лауреатов премии The Best. Представители сборной Аргентины взяли основные награды: Лионель Месси был признан футболистом года, Эмилиано Мартинес – лучшим голкипером, Лионель Скалони стал лучшим тренером.
Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принимал участие в голосовании ФИФА и тоже отдал свой голос Лионелю Месси, поставив его на первое место.
Но Бонуччи не оценил заслуг Килиана Мбаппе и предпочел ему Кариму Бензема, сделав его вторым – француз выиграл три трофея с «Мадридом» в прошлом году, в том числе Ла Лигу и Лигу чемпионов.
А на третье место Лео поставил еще одного представителя «Мадрида» - Луку Модрича. Хорват тоже отлично провел 2022 год, не только добился успеха с именитым клубом, но и завоевал бронзу со сборной на чемпионате мира.
Для самого Бонуччи это был трудный год: «Ювентус» не выиграл ни одного трофея, а сборная Италии не поехала в Катар, поскольку во второй раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира.
Как вам выбор Лео?
почему все эти люди голосовали за Месси? они не разбираются в футболе, не понимают уровень ЛЧ??????
почему европа не голосовала за бензема?
а что касается адекватности не вижу никаких проблем, капитаны тренеры и представители медиа всего мира голосуют, большинством избирается лучший футболист мира, Мбаппе хорош , разрыв всего лишь 6 баллов но мир решил что приз надо отдать Месси
https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
и не забываем именно таким же опросом фифа в свое время выбирало и левангольски и роналду