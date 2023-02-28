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Итоги голосования ФИФА The Best: Леонардо Бонуччи игнорирует Мбаппе и выбирает игроков «Реала»

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Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Вчера вечером состоялся гала-вечер, во время которого ФИФА объявило лауреатов премии The Best. Представители сборной Аргентины взяли основные награды: Лионель Месси был признан футболистом года, Эмилиано Мартинес – лучшим голкипером, Лионель Скалони стал лучшим тренером.

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принимал участие в голосовании ФИФА и тоже отдал свой голос Лионелю Месси, поставив его на первое место.

Но Бонуччи не оценил заслуг Килиана Мбаппе и предпочел ему Кариму Бензема, сделав его вторым – француз выиграл три трофея с «Мадридом» в прошлом году, в том числе Ла Лигу и Лигу чемпионов.

А на третье место Лео поставил еще одного представителя «Мадрида» - Луку Модрича. Хорват тоже отлично провел 2022 год, не только добился успеха с именитым клубом, но и завоевал бронзу со сборной на чемпионате мира.

Для самого Бонуччи это был трудный год: «Ювентус» не выиграл ни одного трофея, а сборная Италии не поехала в Катар, поскольку во второй раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира.

Как вам выбор Лео?

10 комментариев

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Raybay
Ответ Real_v_dushe
Нет, важно, потому что Бавария вытерет о него ноги в очередной раз и это происходит аккурат во время вручения этой фифашной цацки. Алчный арг, как и коррумпированная ФИФА через неделю станут просто объектом насмешек. И футбол сборных постепенно превращается в тоже, что и хоккей в сборных и не играет такой роли, как в 90-е и тем более в 70-е-80-е. И понятно почему так произошло: ТОП-клубы Европы давно стали интернациональными по составам и давно играют намного круче и качественнее в футбол, чем любая сборная в мире, чего не было 30 или 50 лет назад.
David Alaba Edin Džeko Simon Kjær Harry Kane Manuel Neuer Dominik Szoboszlai Leonardo Bonucci Stevan Jovetić Virgil Van Dijk Martin Odegaard Robert Lewandowski (!!) Dušan Tadić Milan Škriniar Jan Oblak Granit Xhaka Diego Godin Ralf Rangnick Mladen Krstajić Gareth Southgate Hansi Flick Roberto Mancini Alain Giresse Roberto Martinez (главный тренер сборной португалии!!!) Valeri Karpin

почему все эти люди голосовали за Месси? они не разбираются в футболе, не понимают уровень ЛЧ??????
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Алла Михайлова
Ответ Real_v_dushe
Адекватность этого голосования давно подвергнута сомнению и этот очередной позор никуда не денется. ПСЖ будет вынесен Баварией в ЛЧ. Получается, что за год алчный арг вылетит в 1/8 финала сильнеёшего футбольного турнира и будет дважды признан худшим игроком в этих противостояниях в составе обеих команд. Лучшим игроком ПСЖ однозначно является Мбаппе и приход в Париж алчного арга лишь подчеркнул, какая пропасть между ним и Мбаппе.
Большей глупости написать было бы невозможно!
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Raybay
Ответ Real_v_dushe
Нет, важно, потому что Бавария вытерет о него ноги в очередной раз и это происходит аккурат во время вручения этой фифашной цацки. Алчный арг, как и коррумпированная ФИФА через неделю станут просто объектом насмешек. И футбол сборных постепенно превращается в тоже, что и хоккей в сборных и не играет такой роли, как в 90-е и тем более в 70-е-80-е. И понятно почему так произошло: ТОП-клубы Европы давно стали интернациональными по составам и давно играют намного круче и качественнее в футбол, чем любая сборная в мире, чего не было 30 или 50 лет назад.
https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
почему европа не голосовала за бензема?
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Real_v_dushe
Ответ Raybay
все это уже неважно, Месси лучший, Месси - чемпион мира, может хоть сейчас уходить на покой а что касается адекватности не вижу никаких проблем, капитаны тренеры и представители медиа всего мира голосуют, большинством избирается лучший футболист мира, Мбаппе хорош , разрыв всего лишь 6 баллов но мир решил что приз надо отдать Месси
Нет, важно, потому что Бавария вытерет о него ноги в очередной раз и это происходит аккурат во время вручения этой фифашной цацки. Алчный арг, как и коррумпированная ФИФА через неделю станут просто объектом насмешек. И футбол сборных постепенно превращается в тоже, что и хоккей в сборных и не играет такой роли, как в 90-е и тем более в 70-е-80-е. И понятно почему так произошло: ТОП-клубы Европы давно стали интернациональными по составам и давно играют намного круче и качественнее в футбол, чем любая сборная в мире, чего не было 30 или 50 лет назад.
+1
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Raybay
Ответ Real_v_dushe
Адекватность этого голосования давно подвергнута сомнению и этот очередной позор никуда не денется. ПСЖ будет вынесен Баварией в ЛЧ. Получается, что за год алчный арг вылетит в 1/8 финала сильнеёшего футбольного турнира и будет дважды признан худшим игроком в этих противостояниях в составе обеих команд. Лучшим игроком ПСЖ однозначно является Мбаппе и приход в Париж алчного арга лишь подчеркнул, какая пропасть между ним и Мбаппе.
все это уже неважно, Месси лучший, Месси - чемпион мира, может хоть сейчас уходить на покой
а что касается адекватности не вижу никаких проблем, капитаны тренеры и представители медиа всего мира голосуют, большинством избирается лучший футболист мира, Мбаппе хорош , разрыв всего лишь 6 баллов но мир решил что приз надо отдать Месси
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Real_v_dushe
Ответ Raybay
прежде чем критиковать фифа стоит ознакомиться: https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf и не забываем именно таким же опросом фифа в свое время выбирало и левангольски и роналду
Адекватность этого голосования давно подвергнута сомнению и этот очередной позор никуда не денется. ПСЖ будет вынесен Баварией в ЛЧ. Получается, что за год алчный арг вылетит в 1/8 финала сильнеёшего футбольного турнира и будет дважды признан худшим игроком в этих противостояниях в составе обеих команд. Лучшим игроком ПСЖ однозначно является Мбаппе и приход в Париж алчного арга лишь подчеркнул, какая пропасть между ним и Мбаппе.
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-1
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Hella black
Когда тебя зовут Лео,ты уже шаришь в футболе больше остальных 😅
0
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Бухгалтер2021
адекватный выбор
+3
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+3
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Raybay
Бонуччи мог проголосовать как капитал сборной италии но не как кэп юве
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Raybay
прежде чем критиковать фифа стоит ознакомиться:
https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
и не забываем именно таким же опросом фифа в свое время выбирало и левангольски и роналду
+1
0
+1
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