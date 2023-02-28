10 комментариев

Вчера вечером состоялся гала-вечер, во время которого ФИФА объявило лауреатов премии The Best. Представители сборной Аргентины взяли основные награды: Лионель Месси был признан футболистом года, Эмилиано Мартинес – лучшим голкипером, Лионель Скалони стал лучшим тренером.

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принимал участие в голосовании ФИФА и тоже отдал свой голос Лионелю Месси, поставив его на первое место.

Но Бонуччи не оценил заслуг Килиана Мбаппе и предпочел ему Кариму Бензема, сделав его вторым – француз выиграл три трофея с «Мадридом» в прошлом году, в том числе Ла Лигу и Лигу чемпионов.

А на третье место Лео поставил еще одного представителя «Мадрида» - Луку Модрича. Хорват тоже отлично провел 2022 год, не только добился успеха с именитым клубом, но и завоевал бронзу со сборной на чемпионате мира.

Для самого Бонуччи это был трудный год: «Ювентус» не выиграл ни одного трофея, а сборная Италии не поехала в Катар, поскольку во второй раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира.

Как вам выбор Лео?