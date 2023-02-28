Гаспачо
Блог

Месси, Пеле, Беккенбауэр и другие: Роналдо составил сборную лучших футболистов в истории

Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Кафу Кафу
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Роберто Карлос Роберто Карлос
Диего Марадона Диего Марадона
Марио Загалло Марио Загалло
Пеле Пеле
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Роналдо Роналдо
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Бразильское медиа ge.globo попросило Роналдо составить список лучших игроков в истории.

Зубастик скромничать не стал и определил самого себя в стартовый состав. В нападении компанию бразильцу составили Месси, Пеле и Роналдиньо.

А вот весь состав лучших игроков в истории по версии Роналдо

Вратарь: Буффон (Италия). Правый защитник: Кафу (Бразилия). Защитники: Франц Беккенбауэр (Германия) и Паоло Мальдини (Италия). Левый защитник: Роберто Карлос (Бразилия). Полузащита: Зико (Бразилия), Марадона (Аргентина) Нападение: Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия), Пеле (Бразилия) и Роналдиньо (Бразилия). Тренер: Марио Загалло (Бразилия).

Криштиану Роналду Зубастик оставил в запасе.

Как вам выбор бразильца? Никого не забыл?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
И тут игрок Аль насра в запасе.
Хотя не надо удивляться, так как среди этих игроков, он точно должен сидеть в запасе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мой главный кумир Рональдо зубастик но лучший футболист всех времён Криштиану Роналду
Для всех Болатбеков роналду лучший.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мой главный кумир Рональдо зубастик но лучший футболист всех времён Криштиану Роналду
Роналдо был и быстрее и техничнее. Роналду лучше только в одном аспекте - игра головой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bolatbek Sarmanov
Мой главный кумир Рональдо зубастик но лучший футболист всех времён Криштиану Роналду
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
Сильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Коркмасов
Ответ Hella black
Криштиану Роналду Зубастик оставил в запасе. Ну он хоть в запасе оставил,ЭТХ пинком под зад погнал Криша. Пинок был такой силы,что тот аж до пустыни долетел )
Ну Зубастик великий спору нет, но статистика показывает кто на самом деле лучше. Я на самом деле не персофан Роналду, я болею за Реал, и вообще для меня Рауль на первом месте! Просто когда вы говорите что один настоящий другой нет это не справедливо )) а так одинаково уважаю обоих Ронов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Месси 2009-2015, Роналдиньо 2004-2006 и Роналдо 1996-1998 вот такую троицу можно я бы посмотрел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Криштиану Роналду Зубастик оставил в запасе.

Ну он хоть в запасе оставил,ЭТХ пинком под зад погнал Криша. Пинок был такой силы,что тот аж до пустыни долетел )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Настоящий Роналдо,величайшая 9-kа в Истории футбола
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarmuck
Вместо Зико Кройф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Все по делу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Чел разбирается в футболе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий