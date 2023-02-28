12 комментариев

Месси, Пеле, Беккенбауэр и другие: Роналдо составил сборную лучших футболистов в истории
Бразильское медиа ge.globo попросило Роналдо составить список лучших игроков в истории.
Зубастик скромничать не стал и определил самого себя в стартовый состав. В нападении компанию бразильцу составили Месси, Пеле и Роналдиньо.
А вот весь состав лучших игроков в истории по версии Роналдо
Вратарь: Буффон (Италия). Правый защитник: Кафу (Бразилия). Защитники: Франц Беккенбауэр (Германия) и Паоло Мальдини (Италия). Левый защитник: Роберто Карлос (Бразилия). Полузащита: Зико (Бразилия), Марадона (Аргентина) Нападение: Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия), Пеле (Бразилия) и Роналдиньо (Бразилия). Тренер: Марио Загалло (Бразилия).
Криштиану Роналду Зубастик оставил в запасе.
Как вам выбор бразильца? Никого не забыл?
Хотя не надо удивляться, так как среди этих игроков, он точно должен сидеть в запасе.
Ну он хоть в запасе оставил,ЭТХ пинком под зад погнал Криша. Пинок был такой силы,что тот аж до пустыни долетел )