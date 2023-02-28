12 комментариев

Бразильское медиа ge.globo попросило Роналдо составить список лучших игроков в истории.

Зубастик скромничать не стал и определил самого себя в стартовый состав. В нападении компанию бразильцу составили Месси, Пеле и Роналдиньо.

А вот весь состав лучших игроков в истории по версии Роналдо

Вратарь: Буффон (Италия). Правый защитник: Кафу (Бразилия). Защитники: Франц Беккенбауэр (Германия) и Паоло Мальдини (Италия). Левый защитник: Роберто Карлос (Бразилия). Полузащита: Зико (Бразилия), Марадона (Аргентина) Нападение: Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия), Пеле (Бразилия) и Роналдиньо (Бразилия). Тренер: Марио Загалло (Бразилия).

Криштиану Роналду Зубастик оставил в запасе.

Как вам выбор бразильца? Никого не забыл?