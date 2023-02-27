Первый в составе «Юнайтед».

По данным Transfermarkt, защитник Рафаэль Варан и хавбек Каземиро провели бок о бок целый 221 матч. Вместе они играли за «Мадрид», а теперь защищают цвета «Юнайтед». Француз переехал в Манчестер в августе 2021 года, а бразилец − в августе 2022 года.

Их совместная карьера в «Мадриде» выдалась более чем успешной. За восемь совместных сезонов они выиграли 4 Лиги чемпионов, 2 Ла Лиги, 2 Суперкубка Испании, 2 Клубных чемпионата мира, Кубок Испании.

Вчера и Варан, и Каземиро завоевали свой первый трофей на английской земле − Кубок Лиги. Теперь в их активе 14 побед на крупных турнирах.

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