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🏆Варан и Каземиро − сверхуспешная пара игроков. Вместе они завоевали 14 трофеев

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Первый в составе «Юнайтед».

По данным Transfermarkt, защитник Рафаэль Варан и хавбек Каземиро провели бок о бок целый 221 матч. Вместе они играли за «Мадрид», а теперь защищают цвета «Юнайтед». Француз переехал в Манчестер в августе 2021 года, а бразилец − в августе 2022 года.

Их совместная карьера в «Мадриде» выдалась более чем успешной. За восемь совместных сезонов они выиграли 4 Лиги чемпионов, 2 Ла Лиги, 2 Суперкубка Испании, 2 Клубных чемпионата мира, Кубок Испании.

Вчера и Варан, и Каземиро завоевали свой первый трофей на английской земле − Кубок Лиги. Теперь в их активе 14 побед на крупных турнирах.

🏆🏆🏆🏆 ЛЧ

🏆🏆Ла Лига

🏆🏆Суперкубок Испании

🏆🏆Суперкубок УЕФА

🏆🏆Клубный чемпионат мира

🏆 Кубок Испании

🏆 Кубок английской лиги

5 комментариев

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Dastan Ashyrbekov
Ответ Adilet Sarbagyshev
Каземиро пришел летом 2014 если не ошибаюсь. а Варан ушел до победы ЛЧ в 2005. Вместе они выиграли ЛЧ три года подряд (2016, 2017 и 2018) Варан брал ещё ЛЧ 2014 а Каземиро ЛЧ 2022.
Вместе они выиграли 4 лч. Каземиро был в 14 в Реале.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Akosha Akbarov
У всех наших игроков по 5 же ЛЧ о чё они остались чтоли
Каземиро пришел летом 2014 если не ошибаюсь. а Варан ушел до победы ЛЧ в 2005. Вместе они выиграли ЛЧ три года подряд (2016, 2017 и 2018) Варан брал ещё ЛЧ 2014 а Каземиро ЛЧ 2022.
0
0
0
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kpvhmsvb2g
Ответ Akosha Akbarov
У всех наших игроков по 5 же ЛЧ о чё они остались чтоли
что?
+2
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+2
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Akosha Akbarov
У всех наших игроков по 5 же ЛЧ о чё они остались чтоли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Мирошниченко
Надеемся и ЛЕ тоже вместе возьмут👏💪
+3
0
+3
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