Серхио Рамос объявил, что больше не сыграет за сборную Испании. Решение об уходе защитник «ПСЖ» принял после разговора с тренером «красной фурии».

Рамос провел за сборную 180 матчей, в которых забил 23 гола. Вместе с командой защитник стал чемпионом мира и дважды одержал победу на Евро.

Коллеги Серхио отреагировали на заявление испанца в соцсетях.

Трогательнее всех сказал Марк Бартра:

«Всегда буду благодарен за твое дружеского отношение с первого дня в сборной. Ты эталон во многих отношениях. Легенда».

Чичарито тоже нашел важные слова:

«Пример, лидер, настоящий человек на поле и за его пределами. Мое восхищение! Лучшее еще впереди!».

Джон Терри также обратился к Рамосу:

«Поздравляю с отличной международной карьерой! Впереди еще очень много лет, мой друг. Абсолютная легенда».

Жена Серхио, Пилар, поддержала мужа:

«Ты есть и будешь непревзойденным для всех. Спасибо за то, что ты являешься примером для нашей семьи и для всех, кто следует за тобой. Я тебя люблю».

Не остались в стороне многие звезды футбола.

Как считаете, мог ли Рамос еще чем-нибудь помочь сборной?