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Рамос завершил карьеру в сборной. Коллеги Серхио благодарят легенду

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Серхио Рамос объявил, что больше не сыграет за сборную Испании. Решение об уходе защитник «ПСЖ» принял после разговора с тренером «красной фурии».

Рамос провел за сборную 180 матчей, в которых забил 23 гола. Вместе с командой защитник стал чемпионом мира и дважды одержал победу на Евро. 

Коллеги Серхио отреагировали на заявление испанца в соцсетях.

Трогательнее всех сказал Марк Бартра:

«Всегда буду благодарен за твое дружеского отношение с первого дня в сборной. Ты эталон во многих отношениях. Легенда».

Чичарито тоже нашел важные слова:

«Пример, лидер, настоящий человек на поле и за его пределами. Мое восхищение! Лучшее еще впереди!».

Джон Терри также обратился к Рамосу:

«Поздравляю с отличной международной карьерой! Впереди еще очень много лет, мой друг. Абсолютная легенда».

Жена Серхио, Пилар, поддержала мужа:

«Ты есть и будешь непревзойденным для всех. Спасибо за то, что ты являешься примером для нашей семьи и для всех, кто следует за тобой. Я тебя люблю».

Не остались в стороне многие звезды футбола.

Как считаете, мог ли Рамос еще чем-нибудь помочь сборной?

3 комментария

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max mystique
Легенда, как же быстро летит время…
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RealM_13
Ответ GameZero001 Realmadrid 7997
92.48 эту минуту ни кто не забудет )
Он завершил карьеру в сборной а не клубную карьеру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GameZero001 Realmadrid 7997
92.48 эту минуту ни кто не забудет )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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