Рамос завершил карьеру в сборной. Коллеги Серхио благодарят легенду
Серхио Рамос объявил, что больше не сыграет за сборную Испании. Решение об уходе защитник «ПСЖ» принял после разговора с тренером «красной фурии».
Рамос провел за сборную 180 матчей, в которых забил 23 гола. Вместе с командой защитник стал чемпионом мира и дважды одержал победу на Евро.
Коллеги Серхио отреагировали на заявление испанца в соцсетях.
Трогательнее всех сказал Марк Бартра:
«Всегда буду благодарен за твое дружеского отношение с первого дня в сборной. Ты эталон во многих отношениях. Легенда».
Чичарито тоже нашел важные слова:
«Пример, лидер, настоящий человек на поле и за его пределами. Мое восхищение! Лучшее еще впереди!».
Джон Терри также обратился к Рамосу:
«Поздравляю с отличной международной карьерой! Впереди еще очень много лет, мой друг. Абсолютная легенда».
Жена Серхио, Пилар, поддержала мужа:
«Ты есть и будешь непревзойденным для всех. Спасибо за то, что ты являешься примером для нашей семьи и для всех, кто следует за тобой. Я тебя люблю».
Не остались в стороне многие звезды футбола.
Как считаете, мог ли Рамос еще чем-нибудь помочь сборной?
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