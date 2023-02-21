«Орландо Пайрэтс» - клуб из ЮАР, о котором мало кто слышал, а зря: возможно, там собралась самая крутая компания дрибблеров в мире💫

Отжигают африканцы по полной программе.

В текущем чемпионате ЮАР «пираты» идут на третьем месте и о чемпионстве уже не помышляют – «Мамелоди» умудрились набрать 55 очков в 21 матче и уверенно лидируют.

Но даже такой результат «Оралндо» несколько удивителен. Все дело в том, что порой игроки клуба настолько увлекаются дрибблингом, что забывают о важности результата.

Особенно хорош в этом деле был Табо Калинге, но он покинул команду в 2019 году.