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«Орландо Пайрэтс» - клуб из ЮАР, о котором мало кто слышал, а зря: возможно, там собралась самая крутая компания дрибблеров в мире💫

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Отжигают африканцы по полной программе.

В текущем чемпионате ЮАР «пираты» идут на третьем месте и о чемпионстве уже не помышляют – «Мамелоди» умудрились набрать 55 очков в 21 матче и уверенно лидируют.

Но даже такой результат «Оралндо» несколько удивителен. Все дело в том, что порой игроки клуба настолько увлекаются дрибблингом, что забывают о важности результата.

Особенно хорош в этом деле был Табо Калинге, но он покинул команду в 2019 году.

1 комментарий

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Василий Петров
Слышал, потому что в фифе всегда за них можно было порубиться
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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