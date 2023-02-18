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«Бавария» пять матчей подряд не может обыграть «Гладбах». Социальные сети команды Фарке круто потроллили соперника 🤪

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Обыграли не только на поле, но и за его пределами.

Менхенгладбахская «Боруссия», которая до этого тура шла в середине таблицы Бундеслиги, на своем поле обыграла лидера чемпионата «Баварию» − 3:2. Мюнхенцы практически весь матч играли в меньшинстве: на 8-й минуте удалился защитник Дайо Упамекано.

Результат игры можно было бы назвать сенсацией, если бы не одно но: до сегодня в последних четырех матчах действующий чемпион Германии ни разу не обыграл команду Даниэле Фарке − 2 поражения и 2 ничьи. Сегодня также прервалась длительная серия «Баварии» − они не проигрывали с сентября, а именно целый 21 матч!

«Менхенгладбах» разобрался с мюнхенским клубом не только на «Боруссия Парк», но и в социальных сетях. В одном из твитов в клубе вспомнили недавний переход первого номера «Боруссии» Яна Зоммера, который сейчас занял место в воротах «Баварии».

«Когда ты купил Зоммера, но все еще не можешь обыграть Гладбах». Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан явно недоволен результатом.

Когда счет стал 3:1 в пользу «Менхенгладбаха», аккаунт запостил скриншот из фильма «День сурка». Да, «Бавария», это снова потеря очков в матче против нас.

После 21 тура «Бавария» может лишиться лидерства в чемпионате при условии, если «Унион» завтра выиграет матч против «Шальке 04». «Боруссия М» с 29 очками поднялась на восьмое место и пытается догнать команды, находящиеся в еврокубковой зоне.

3 комментария

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v.belorussky
Пожелаем удачи Униону!
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AndreyBSC
В Германии лучшие smm -щики
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Nikita Lomachev
Ахахаха.

Троллинг реально годный и безобидный
+7
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