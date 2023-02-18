Рядового Райана спасли, а «Астон Виллу» − нет. Как Том Хэнкс отреагировал на первый гол любимой команды

Правда, в итоге его любимая команда проиграла.

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс открыл счет в матче против лидера АПЛ «Арсенала» уже на пятой минуте. Оператор и режиссер трансляции отработали мастерски: они заметили на трибунах голливудского актера Тома Хэнкса и сняли его неповторимую реакцию.

66-летний двукратный обладатель премии «Оскар» впервые рассказал о том, что болеет за «Астон Виллу», в январе 2008 года. Это случилось на премьере фильма «Война Чарли Уилсона».

«Первый матч «Астон Виллы», который я видел вживую, это товарищеская игра в США. Я стараюсь не отставать. Мой хороший друг живет в Лос-Анджелесе и болеет за клуб. Он всегда рассказывает мне последние новости, потому что я никак не могу понять, на каком канале моего кабельного идут футбольные матчи − 583, 643 или 801? Никак не могу их найти. Если мне все-таки удается найти футбол, то там всегда показывают матчи «Вест Хэм» − «Юнайтед», «Тоттенхэм» − «КПР». Дайте мне «Виллу», хочу «Виллу»!»

Актер слегка опоздал на игру и как только нашел место на трибуне, Уоткинс обыграл вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла и забил первый гол в матче.

Через несколько мгновений камеры BT Sport переместились на Хэнкса, который не мог поверить своим глазам. Посмотрите на его реакцию.

Том Хэнкс был специальным гостем «Астон Виллы». Перед игрой он посетил раздевалку команды и ему устроили прогулку по стадиону «Вилла Парк». Актер явно был счастлив такому приему.

К сожалению для американца, любимая команда его не порадовала: «львы» дважды вели в счете, но проиграли в добавленное ко второму тайму время 2:4.