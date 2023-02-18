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💔 Мендеш и Роналду разошлись. Агентом португальца стал Рикарду Регуфе, устроивший трансфер в «Аль-Наср». Он уже заработал на Криштиану 26 миллионов фунтов стерлингов 🫢

Рикарду Регуфе
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Деньги из воздуха.

Серьезные разногласия между Криштиану Роналду и агентом Жорже Мендешом, как сообщается, начали появляться незадолго до скандального интервью португальца с Пирсом Морганом.

Нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, но захотел уйти уже в следующем сезоне. Прошлым летом Мендеш пытался устроить переход футболиста в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, но потерпел неудачу.

Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo is very happy at Manchester United | Marca

«Юнайтед» и Роналду расторгли контракт в ноябре во время чемпионата мира.

По данным португальского издания Publico, Мендеш не хотел, чтобы Роналду давал интервью. Агент полагал, что это положит конец надеждам его клиента на поиск серьезного европейского клуба. Однако, пятикратный обладатель «Золотого мяча» думал иначе.

Неудачное выступление на чемпионате мира лишь усугубило положение португальца.

Quem é Ricardo Regufe, o inseparável melhor amigo de Ronaldo?

Именно здесь вмешался его личный менеджер Рики Регуф, который и спланировал переезд бывшего нападающего мадридского «Реала» в «Аль-Наср». По информации A Bola, Регуфе получил 26 миллионов фунтов стерлингов в качестве комиссии от переезда игрока в новый клуб.

Многочисленные источники сообщают, что деловым отношениям между Мендешом и Криштиану Роналду пришел конец, а место первого занял как раз Регуфе.

4 комментария

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moldfan
Ну что... потерял единственного человека в своем окружение, который говорил ему правду. Соболезную.
+1
0
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Данил Кулинский
А умный человек то Мендеш
+1
0
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ken35
Фиаско Мендеша
0
-1
-1
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isaac.
Мендеш был прав
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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