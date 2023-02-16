Экс-игрок «Юнайтед» сенсационно возвращается в бывший клуб. Ранее с ним не продлили контракт

В ближайшие полгода готов ему помочь.

По данным Фабрицио Романо, бывший форвард «Фиорентины», «Вильярреала» и «Юнайтед» Джузеппе Росси неожиданно вернется в клуб, в котором он провел прошлый сезон − «СПАЛ».

Сейчас итальянцу 36 лет и в прошлой кампании за «СПАЛ» в Серии Б он выходил 14 раз и забил 3 гола. После окончания сезона форвард покинул команду.

Романо написал следующее: «Джузеппе Росси вернулся. Итальянский нападающий достиг полного соглашения со «СПАЛ» до конца сезона − сделка заключена с президентом Джо Такопиной».

Джузеппе Росси − воспитанник итальянской «Пармы», который в юном возрасте перебрался в «Юнайтед». За «красных дьяволов» форвард отыграл с 2004 по 2007 год, но практически не имел игровой практики − всего 14 матчей.

После итальянец перебрался в испанский «Вильярреал», где быстро стал лидером команды. К сожалению, у Росси случилось сразу две травмы крестообразной связки − в 2011 и 2012 годах. После них форвард, казалось бы, потерял былую скорость и резкость, однако в январе 2013 года Джузеппе перешел в «Фиорентину» и вновь нашел себя. В сезоне-2013/2014 его статистика в Серии А была такой: 18 матчей и 14 голов. Но потом случился очередной разрыв «крестов», в 2016 году, когда Росси играл за «Сельту» − четвертый. После были «Дженоа» и «Солт-Лейк-Сити» из MLS.

Последним клубом Джузеппе Росси был «СПАЛ», в который он сейчас вернулся вновь. Сейчас клуб идет на 18 месте в Серии Б, то есть, в зоне вылета. До спасительной 15-й строки − три очка.