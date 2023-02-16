Гаспачо
Блог

Давиде Николу уволили из «Салернитаны» − снова. Второй раз за месяц

Салернитана Салернитана
Клубы Клубы
Давиде Никола Давиде Никола
Паулу Соуза Паулу Соуза
Футбол Футбол

Прошлая отставка продлилась два дня.

15 января 2023 года «Салернитана» отправляется в Бергамо, чтобы сыграть против местной «Аталанты». На тот момент за спиной у команды пять матчей без побед, из них только три ничьи. Клуб Гасперини громит клуб Николы со счетом 8:2. Нервы у президента «Салернитаны» сдают и он увольняет Давиде.

Тренер с непростой судьбой привязался к Салерно и просит оставить его, но руководство неумолимо. Кто мог представить, что спустя два дня уволенный тренер вернется назад? Никто.

С тех пор прошло еще четыре тура итальянской Серии А. В них одержана лишь одна победа − пострадал «Лечче» (2:1) − при трех поражениях («Наполи», «Ювентус» и «Верона»). «Салернитана» не идет в зоне вылета, до восемнадцатой опасной строки − четыре очка, но на этот раз, видимо, в клубе посчитали, что испытывать судьбу вновь не будут. И это притом, что Давиде Николу называют специалистом по спасению проблемных клубов.

Вместо Давиде Николы спасать команду будет известный по игре за «Ювентус» и «Интер», тренировавший «Фиорентину» Паулу Соуза. Последними местами работы португальца были сборная Польши и «Фламенго». В обоих случаях Соуза покидал пост задолго до окончания контракта.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zugzwang
но сказали, чтобы снова выходил на работу послезавтра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий