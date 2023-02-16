Давиде Николу уволили из «Салернитаны» − снова. Второй раз за месяц

Прошлая отставка продлилась два дня.

15 января 2023 года «Салернитана» отправляется в Бергамо, чтобы сыграть против местной «Аталанты». На тот момент за спиной у команды пять матчей без побед, из них только три ничьи. Клуб Гасперини громит клуб Николы со счетом 8:2. Нервы у президента «Салернитаны» сдают и он увольняет Давиде.

Тренер с непростой судьбой привязался к Салерно и просит оставить его, но руководство неумолимо. Кто мог представить, что спустя два дня уволенный тренер вернется назад? Никто.

С тех пор прошло еще четыре тура итальянской Серии А. В них одержана лишь одна победа − пострадал «Лечче» (2:1) − при трех поражениях («Наполи», «Ювентус» и «Верона»). «Салернитана» не идет в зоне вылета, до восемнадцатой опасной строки − четыре очка, но на этот раз, видимо, в клубе посчитали, что испытывать судьбу вновь не будут. И это притом, что Давиде Николу называют специалистом по спасению проблемных клубов.

Вместо Давиде Николы спасать команду будет известный по игре за «Ювентус» и «Интер», тренировавший «Фиорентину» Паулу Соуза. Последними местами работы португальца были сборная Польши и «Фламенго». В обоих случаях Соуза покидал пост задолго до окончания контракта.