В сети появилось совместное «фото» Мбаппе с Упомекано после первого матча 1/8 финала ЛЧ: Килиан на нем выглядит не очень счастливым

«Бавария» выиграла 1:0, а Упамекано был одним из лучших на поле.

Мбаппе, появившись на поле во втором тайме, дважды забил – но оба раза из офсайда. Дайо Упамекано же был одним из лучших в составах обеих команд, а его команда так и не пропустила.

После матча болельщики «Баварии» нашли фото молодого человека, напоминающего Дайо и держащего в руках черепашку (прозвище Мбаппе), и подписали его «Мбаппе и Упамекано после матча» 😅