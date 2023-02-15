В сети появилось совместное «фото» Мбаппе с Упомекано после первого матча 1/8 финала ЛЧ: Килиан на нем выглядит не очень счастливым
«Бавария» выиграла 1:0, а Упамекано был одним из лучших на поле.
Мбаппе, появившись на поле во втором тайме, дважды забил – но оба раза из офсайда. Дайо Упамекано же был одним из лучших в составах обеих команд, а его команда так и не пропустила.
После матча болельщики «Баварии» нашли фото молодого человека, напоминающего Дайо и держащего в руках черепашку (прозвище Мбаппе), и подписали его «Мбаппе и Упамекано после матча» 😅
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