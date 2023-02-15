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У Мбаппе был шикарный шанс сравнять счет, но Зоммер спас ворота «Баварии»... ЛИЦОМ

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ян Зоммер Ян Зоммер
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Килиан не успел сравнять счет.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До середины второго тайма у парижан особо не было моментов, но потом на поле вышел Мбаппе.

Из-за травмы Килиан не выходил на поле с 1 февраля, но он смог восстановиться к плей-офф. Он не был готов выйти в стартовом составе, но Гальтье выпустил его на 57-й минуте. 

Французский нападающий сразу же повел команду штурмовать ворота соперника, а на 73-й минуте показал свою запредельную скорость. Он набрал полный ход на левом фланге и вылетел один на один с Зоммером, оставив защитников позади.

Но пробить вратаря не вышло. Мбаппе слишком сильно сблизился со швейцарцем, и тот, бросившись вперед, спас ворота своим лицом.

У Килиана было еще несколько невероятных моментов, но «ПСЖ» все же не смог сравнять счет. Он забил дважды, но оба гола были отменены.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии», но впереди нас ждет ответная игра.

 

4 комментария

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Ragnar.lothbrock
Скорость у мбаппе конечно страшная, в ответном матче мюнхенцам нужно будет с этим что то делать, так как я уверен, что если он будет в старте то забьет минимум один гол
+1
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sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
+5
0
+5
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Роман
Мбаппе лучший игрок. С ним ПСЖ преобразилась.
+2
0
+2
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barsanaev
бегунок без интелекта
0
0
0
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