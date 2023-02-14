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Сегодня возвращается ЛЧ, а 14 лет назад был сыгран самый скандальный матч в истории турнира: даже Гус Хиддинк думал, что игра куплена💰😱🤬

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Знаменитый матч «Челси» и «Барселоны.

В полуфинале Лиги чемпионов-2008/09 первая игра завершилась со счетом 0:0, а ответная, на которой работал норвежец Том-Хеннинг Эвребе, закончилась со счетом 1:1, и «Барселона» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Арбитр в той игре принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба.

Один из них – на 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «Челси», Флоран Малуда врывался в штрафную с фланга, но был остановлен Дани Алвесом прямо на границе. Игрок «Челси» упал уже в штрафной, но начало фола было еще за пределами. Эвребе назначил штрафной в этом эпизоде.

Бывший главный тренер «Челси» и сборной России думал о том, матч был купленным.

«Работа судьи меня удивила, так как до этого он проводил прекрасные матчи. Было ли это худшим судейством, которое я когда видел? Пожалуй, да. Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен», – сказал Хиддинк Ziggo Sport.

Будем надеяться, что в этом розыгрыше такого ужаса мы не увидим.

21 комментарий

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Максим Сок
Ответ TDB
Если в тебе есть хоть кусочек адекватности, объясни пожалуйста, причем здесь Барселона?
барсу протащили вот тебе и барса причем. то что клуб должен быть благодарным за такое судейство. или в тебе самом отсутствует адекватность и ты будешь утверждать, что ни в одном из пяти случаев не было пенальти?)
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AF007
Куплена была вот эта игра
https://e00-marca.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2017/04/19/14925590372658.jpg
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Константин Симкин
Ответ Chistian Jadson
И даже спустя 14 лет, болельщики Челси грустят по этому поводу. Это был позор !!!
Позор 3 липовые ЛЧ
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Четыреноль
Это история! Надо же мадридистам за что нибудь цепляться в своих аргументах!!! Барса это МОЩЬ!!!! Они знают😉
+1
-1
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terskiy
К слову, те, кто постоянно пишут про "левое удаление Абидаля", пусть посмотрят первые секунды ролика в этой публикации. Чистейший фол последней надежды, но ни пенальти, ни КК Абидалю нет. Т.е., его должны были удалить еще в 1 тайме.
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Егор Зуев
Ответ yarmuck
А причем здесь сегодняшние игры 1/8 ЛЧ и полуфинал 2009 года.
Это Спортс.ру
+3
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+3
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Евгений Потудинский
Ответ Эвребë
Славные времена
🤣🤣🤣
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-1
-1
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Евгений Потудинский
Сколько лет прошло, а всё так же бесит то что тогда произошло. На следующий день даже школу прогулял🤣🤣🤣. Хотя обычно этого не делал.
+1
-1
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yarmuck
А причем здесь сегодняшние игры 1/8 ЛЧ и полуфинал 2009 года.
+2
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+2
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Егор Зуев
Ну и ладно.
Это было очень давно.
0
0
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TDB
Ответ здоровяк
Евребе - легенда Барселоны. Думаю, когда-нибудь, в Барселоне будет дом-музей в его честь
Если в тебе есть хоть кусочек адекватности, объясни пожалуйста, причем здесь Барселона?
+1
-1
0
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Gibander
Даже матчи ЧР 90-х с участием команд второй половины таблицы, сохранивших себе прописку в вышке, вызывали меньше негодования чем этот матч. Мне кажется, что в этом матче сложно было не сопереживать Челси. Да даже сейчас обзор спустя столько лет крайне пожароопасен для пятой точки.
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tfs
Позорный матч... сколько там пенок было явных? 4-5? До сих пор удивляюсь как Дрогба с Баллаком Эвребе не разорвали на части
+5
-3
+2
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TDB
Ответ bulldozer
Сливочные, перед тем, как вам захочется написать здесь что-нибудь, вспомните гол Рамоса из метрового офсайда в финале ЛЧ. Или же матч 1/4 с Баварией. Или много чего ещё.
А еще веселые истории, когда дисквалифицированный Серхио Рамос наблюдает за игрой в подтрибунном помещении, или тот случай, когда он же сначала сходил в туалет и принял душ, после чего уже сдал допинг-тест и УЕФА вообще никак не отреагировала на эти два эпизода
+7
-2
+5
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здоровяк
Евребе - легенда Барселоны.
Думаю, когда-нибудь, в Барселоне будет дом-музей в его честь
+4
-5
-1
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TDB
Ответ Висита Эльмурзаев
Ну как минимум, они не должны были играть в баскетбол на футбольном поле..
Ни видел там ни одного эпизода, когда игроки намеренно использовали руки в игре
+3
-1
+2
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Chistian Jadson
И даже спустя 14 лет, болельщики Челси грустят по этому поводу. Это был позор !!!
+2
-1
+1
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Висита Эльмурзаев
Ответ TDB
Больше всего в этой ситуации раздражает то, что поплыл рефери, а все обвиняют Барселону. Что им нужно было сделать? Забить себе 25 мячей?
Ну как минимум, они не должны были играть в баскетбол на футбольном поле..
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TDB
Больше всего в этой ситуации раздражает то, что поплыл рефери, а все обвиняют Барселону. Что им нужно было сделать? Забить себе 25 мячей?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bulldozer
Сливочные, перед тем, как вам захочется написать здесь что-нибудь, вспомните гол Рамоса из метрового офсайда в финале ЛЧ. Или же матч 1/4 с Баварией. Или много чего ещё.
+13
-9
+4
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Эвребë
Славные времена
+10
-2
+8
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