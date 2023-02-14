Сегодня возвращается ЛЧ, а 14 лет назад был сыгран самый скандальный матч в истории турнира: даже Гус Хиддинк думал, что игра куплена💰😱🤬

Знаменитый матч «Челси» и «Барселоны.

В полуфинале Лиги чемпионов-2008/09 первая игра завершилась со счетом 0:0, а ответная, на которой работал норвежец Том-Хеннинг Эвребе, закончилась со счетом 1:1, и «Барселона» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Арбитр в той игре принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба.

Один из них – на 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «Челси», Флоран Малуда врывался в штрафную с фланга, но был остановлен Дани Алвесом прямо на границе. Игрок «Челси» упал уже в штрафной, но начало фола было еще за пределами. Эвребе назначил штрафной в этом эпизоде.

Бывший главный тренер «Челси» и сборной России думал о том, матч был купленным.

«Работа судьи меня удивила, так как до этого он проводил прекрасные матчи. Было ли это худшим судейством, которое я когда видел? Пожалуй, да. Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен», – сказал Хиддинк Ziggo Sport.

Будем надеяться, что в этом розыгрыше такого ужаса мы не увидим.