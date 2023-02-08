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Бензема говорил, что хочет играть за «Барсу» - представитель клуба даже приезжал к нему домой

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В 2008 году, когда Карим Бензема еще играл за «Лион», он говорил в интервью Mundo Deportivo, что хотел бы однажды оказаться в «Барселоне».

Каталонцы искали нового нападающего, и Карим был одной из приоритетных целей. Технический секретарь клуба Чики Бегиристайн (сейчас работающий в «МанСити») даже ездил к французу домой, чтобы убедить его перейти в «Барселону».

Боссу «Барсы» якобы не понравилось поведение Бензема, а также его круг общения. Бергиристайн сказал, что футболист даже не смотрел ему в глаза во время разговора.

В итоге каталонский клуб отказался от идеи подписать француза, побоявшись, что он не сможет адаптироваться в клубе, а в 2009 году Карим перешел в «Реал Мадрид».

1 комментарий

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данислам дадыбаев
Если Вензема барсу перешёл тогда Суарес перешёл бы в реал что ли
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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