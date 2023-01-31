Халк в Бразилии: пьет по 30 литров воды ради допинг-теста и теряет по 6 килограмм за матч😱
Все из-за жары.
Бразильский нападающий Халк зафиксировал свой вес до и после матча «Атлетико Минейро» с «Томбенсе», завершившимся со счетом 2:1. 36-летний экс-нападающий «Зенита» забил в матче победный гол на 89-й минуте.
Матч был сыгран в 11 утра, чтобы избежать самого жаркого времени, однако во время игры температура все равно достигала 30 градусов.
Халк взвесился перед стартом, и весы показали 97,6 килограмма, после матча он весил 91,9. Это означает, что Халк потерял ошеломляющие 5,7 кг менее чем за два часа😱
Причем, это второй раз за последние 12 месяцев, когда Халк попал в заголовки газет из-за потери веса во время матча. Еще в июле Халк утверждал, что он также похудел с 97 кг до 91 кг после матча с «Фламенго» на «Маракане».
«С тех пор, как я перешел в «Атлетико Минейро», это была игра, в которой я чувствовал себя наиболее обезвоженным. Сегодня я похудел на шесть килограммов», — сказал форвард-ветеран после игры, сообщает Marca.
«Это было утомительно. Я был уставшим. Я начал матч с 97 кг, а закончил с 91».
На этом приключения бразильца не закончились - Халк не попал на командный самолет из-за того, как ему потребовалось четыре часа, чтобы сдать мочу для антидопингового теста, несмотря на то, что он выпил 30 литров воды.
«Я попал на антидопинговый тест. Я был там четыре часа, выпил 30 литров воды», - добавил он. «Но мне было трудно мочиться. В конце концов, это сработало, и теперь я просто хочу вернуться домой», - сказал бразилец после всего случившегося.
Так вот, если поиграть в 30 градусную жару на любительских соревнованиях в каком-либо энергозатратном спорте (футбол, бег, бадминтон и т.д), то только за 2-3 часа можно выпить больше 4-5 литров воды очень легко. А если учесть то, что профессиональные спортсмены в дни матчей часто проводят ещё и тренировки, то тем более.
Другой вопрос, что 30 литров воды - точно враньё, т.к это биологически невозможно.