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Халк в Бразилии: пьет по 30 литров воды ради допинг-теста и теряет по 6 килограмм за матч😱

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Все из-за жары.

Бразильский нападающий Халк зафиксировал свой вес до и после матча «Атлетико Минейро» с «Томбенсе», завершившимся со счетом 2:1. 36-летний экс-нападающий «Зенита»  забил в матче победный гол на 89-й минуте.

Матч был сыгран в 11 утра, чтобы избежать самого жаркого времени, однако во время игры температура все равно достигала 30 градусов.

Халк взвесился перед стартом, и весы показали 97,6 килограмма, после матча он весил 91,9. Это означает, что Халк потерял ошеломляющие 5,7 кг менее чем за два часа😱

Причем, это второй раз за последние 12 месяцев, когда Халк попал в заголовки газет из-за потери веса во время матча. Еще в июле Халк утверждал, что он также похудел с 97 кг до 91 кг после матча с «Фламенго» на «Маракане».

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«С тех пор, как я перешел в «Атлетико Минейро», это была игра, в которой я чувствовал себя наиболее обезвоженным. Сегодня я похудел на шесть килограммов», — сказал форвард-ветеран после игры, сообщает Marca.

«Это было утомительно. Я был уставшим. Я начал матч с 97 кг, а закончил с 91».

Бразильский футболист Халк

На этом приключения бразильца не закончились - Халк не попал на командный самолет из-за того, как ему потребовалось четыре часа, чтобы сдать мочу для антидопингового теста, несмотря на то, что он выпил 30 литров воды.

«Я попал на антидопинговый тест. Я был там четыре часа, выпил 30 литров воды», - добавил он. «Но мне было трудно мочиться. В конце концов, это сработало, и теперь я просто хочу вернуться домой», - сказал бразилец после всего случившегося.

8 комментариев

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Я и моя собака
Не докликбейтили заголовок. Халк: "мне трудно мочиться".
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Виктор Войнов
Ответ Егор Маслобоев
Я пытаюсь выпивать по 2 литра в день и это просто мучение. Как можно выпить больше 5ти литров - не представляю
Не пытайся. Просто говори всем , что смог. Это сейчас прокатывает ))
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Stas Politik
Многие удивляются, как можно выпить больше 3 литров воды за день: всё зависит от физических нагрузок и того, сколько энергии тратит игрок. Плюсом ко всему, не стоит забывать о высоких температурах, которые часто являются гостем в Бразилии.
Так вот, если поиграть в 30 градусную жару на любительских соревнованиях в каком-либо энергозатратном спорте (футбол, бег, бадминтон и т.д), то только за 2-3 часа можно выпить больше 4-5 литров воды очень легко. А если учесть то, что профессиональные спортсмены в дни матчей часто проводят ещё и тренировки, то тем более.
Другой вопрос, что 30 литров воды - точно враньё, т.к это биологически невозможно.
+1
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+1
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Тюменский медвежонок
Выпить 30 литров воды - это истории из разряда я отжимаюсь 1500 раз - Давидыч
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Max Vassilyev
КилограммОВ, автор. Ну е-мае
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maks44
В 30 литров пива я бы поверил, но 30 литров воды - это ######.
+9
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Balt39
Ответ Егор Маслобоев
Я пытаюсь выпивать по 2 литра в день и это просто мучение. Как можно выпить больше 5ти литров - не представляю
Легко, если ты врун))))))
+12
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Егор Маслобоев
Я пытаюсь выпивать по 2 литра в день и это просто мучение. Как можно выпить больше 5ти литров - не представляю
+13
0
+13
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