Халк в Бразилии: пьет по 30 литров воды ради допинг-теста и теряет по 6 килограмм за матч😱

Все из-за жары.

Бразильский нападающий Халк зафиксировал свой вес до и после матча «Атлетико Минейро» с «Томбенсе», завершившимся со счетом 2:1. 36-летний экс-нападающий «Зенита» забил в матче победный гол на 89-й минуте.

Матч был сыгран в 11 утра, чтобы избежать самого жаркого времени, однако во время игры температура все равно достигала 30 градусов.

Халк взвесился перед стартом, и весы показали 97,6 килограмма, после матча он весил 91,9. Это означает, что Халк потерял ошеломляющие 5,7 кг менее чем за два часа😱

Причем, это второй раз за последние 12 месяцев, когда Халк попал в заголовки газет из-за потери веса во время матча. Еще в июле Халк утверждал, что он также похудел с 97 кг до 91 кг после матча с «Фламенго» на «Маракане».

«С тех пор, как я перешел в «Атлетико Минейро», это была игра, в которой я чувствовал себя наиболее обезвоженным. Сегодня я похудел на шесть килограммов», — сказал форвард-ветеран после игры, сообщает Marca.

«Это было утомительно. Я был уставшим. Я начал матч с 97 кг, а закончил с 91».

На этом приключения бразильца не закончились - Халк не попал на командный самолет из-за того, как ему потребовалось четыре часа, чтобы сдать мочу для антидопингового теста, несмотря на то, что он выпил 30 литров воды.

«Я попал на антидопинговый тест. Я был там четыре часа, выпил 30 литров воды», - добавил он. «Но мне было трудно мочиться. В конце концов, это сработало, и теперь я просто хочу вернуться домой», - сказал бразилец после всего случившегося.