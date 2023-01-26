Моуринью - 60! 🎉 Вспоминаем самые яркие моменты карьеры великого португальского тренера🔥

Моур все еще в деле, а в прошлом сезоне добился уникального достижения.

Конечно, мир открыл Моуринью в том самом матче «Олд Траффорд», за которым последовала первая победная Лига чемпионов.

Больше всего трофеев Жозе выиграл с «Челси» - 8, а единственным клубом, где Моуринью кубков над головой не поднимал, стал «Тоттенхэм».

Тот сезон «Интера» был по-настоящему великим.

А в прошлом сезоне Жозе покорилось уникальное достижение – он стал первым и единственным обладателем всех европейских кубков.

И даже сделал тату в честь этого события.

А вообще с Моуринью на пике было намного веселее.

И даже трава была зеленее.

И разговоров было не только о Месси и Роналду.

И хоть Моур на протяжении карьеры иногда вел себя не слишком красиво, в душе-то он добряк.

P.S.