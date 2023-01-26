Моуринью - 60! 🎉 Вспоминаем самые яркие моменты карьеры великого португальского тренера🔥
Моур все еще в деле, а в прошлом сезоне добился уникального достижения.
Конечно, мир открыл Моуринью в том самом матче «Олд Траффорд», за которым последовала первая победная Лига чемпионов.
Больше всего трофеев Жозе выиграл с «Челси» - 8, а единственным клубом, где Моуринью кубков над головой не поднимал, стал «Тоттенхэм».
Тот сезон «Интера» был по-настоящему великим.
А в прошлом сезоне Жозе покорилось уникальное достижение – он стал первым и единственным обладателем всех европейских кубков.
И даже сделал тату в честь этого события.
А вообще с Моуринью на пике было намного веселее.
И даже трава была зеленее.
И разговоров было не только о Месси и Роналду.
И хоть Моур на протяжении карьеры иногда вел себя не слишком красиво, в душе-то он добряк.
P.S.
Deep Purple тоже вроде бы остались в 70-х по мнению олдов, но их Infinite рассказал про порох в пороховницах.
Так и за Моуриньо интересно следить, где бы он не был. Помнится, как все говорили про фирменный автобус, но посмотрите сейчас матчи Ромы - и близко автобус не проезжал. В прошлом году так вообще одна из интереснейших команд Серии А была.
Лично я не хочу, чтобы он сменил клубный футбол на сборную или вообще закончил с футболом. Пусть радует нас подольше.
Остался лишь шоумен...
Но энергии у него хоть отбавляй, думаю, раньше 70 карьеру он заканчивать не планирует, хотя давно уже мог зарабатывать сотни тысяч на всяких шоу и рекламах, не тратя нервы в Ромах и Тоттенхэмах, которые десятилетиями до него сидели без трофеев.
Правда как Йозе Марино