Гаспачо
Блог

Моуринью - 60! 🎉 Вспоминаем самые яркие моменты карьеры великого португальского тренера🔥

Челси Челси
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Рома Рома
Интер Интер
Тоттенхэм Тоттенхэм
Порту Порту
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Моур все еще в деле, а в прошлом сезоне добился уникального достижения.

Конечно, мир открыл Моуринью в том самом матче «Олд Траффорд», за которым последовала первая победная Лига чемпионов.

Больше всего трофеев Жозе выиграл с «Челси» - 8, а единственным клубом, где Моуринью кубков над головой не поднимал, стал «Тоттенхэм».

Тот сезон «Интера» был по-настоящему великим.

А в прошлом сезоне Жозе покорилось уникальное достижение – он стал первым и единственным обладателем всех европейских кубков.

И даже сделал тату в честь этого события.

А вообще с Моуринью на пике было намного веселее.

И даже трава была зеленее.

И разговоров было не только о Месси и Роналду.

И хоть Моур на протяжении карьеры иногда вел себя не слишком красиво, в душе-то он добряк.

P.S.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU RD2
Ответ titov-and-trubach
Понятно, что его лучшие годы позади (тут уж у каждого свое мнение, что случилось: футбол поменялся или Жозе устал или Жозе не адаптировался или просто не угадывает с клубами/боссами, с которыми работает), но второго такого тренера нет и не появилось за то время, что он в игре. Стальной характер и харизма по-прежнему при нем. Очень уважаю людей, которые не пасуют перед трудностями, которые не гнутся под общественным (или каким-либо другим) давлением и стоят на своем - только догадываюсь, насколько это тяжело в таком медийном и денежном виде спорта, как футбол. Но энергии у него хоть отбавляй, думаю, раньше 70 карьеру он заканчивать не планирует, хотя давно уже мог зарабатывать сотни тысяч на всяких шоу и рекламах, не тратя нервы в Ромах и Тоттенхэмах, которые десятилетиями до него сидели без трофеев.
Самое лучшее у Моура, и которое достойно уважения от всех фанатов - это то, как он умеет делать результат вне зависимости от игры. Как тренер строитель он мне не особо нравился, но как человек который умеет добывать титулы любым путем - вызывает одно только восхищение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
Вернул характер и уверенность Реалу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Bochkov
Моуриньо давно в галерее людей, которые меня вдохновляют. Среди Арнольда, Ли Куан Ю, Билли Бина, Гагарина и других великих людей...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
di Malkovich
Ответ titov-and-trubach
Понятно, что его лучшие годы позади (тут уж у каждого свое мнение, что случилось: футбол поменялся или Жозе устал или Жозе не адаптировался или просто не угадывает с клубами/боссами, с которыми работает), но второго такого тренера нет и не появилось за то время, что он в игре. Стальной характер и харизма по-прежнему при нем. Очень уважаю людей, которые не пасуют перед трудностями, которые не гнутся под общественным (или каким-либо другим) давлением и стоят на своем - только догадываюсь, насколько это тяжело в таком медийном и денежном виде спорта, как футбол. Но энергии у него хоть отбавляй, думаю, раньше 70 карьеру он заканчивать не планирует, хотя давно уже мог зарабатывать сотни тысяч на всяких шоу и рекламах, не тратя нервы в Ромах и Тоттенхэмах, которые десятилетиями до него сидели без трофеев.
У всех есть "золотой век", но это не значит, что впереди нет грандиозных достижений.
Deep Purple тоже вроде бы остались в 70-х по мнению олдов, но их Infinite рассказал про порох в пороховницах.
Так и за Моуриньо интересно следить, где бы он не был. Помнится, как все говорили про фирменный автобус, но посмотрите сейчас матчи Ромы - и близко автобус не проезжал. В прошлом году так вообще одна из интереснейших команд Серии А была.
Лично я не хочу, чтобы он сменил клубный футбол на сборную или вообще закончил с футболом. Пусть радует нас подольше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aset Otemurat
Если он станет чемпионом мира с Португалией, будет великий тренер. Затем можно закончить карьеру
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vas1105
Ответ titov-and-trubach
Понятно, что его лучшие годы позади (тут уж у каждого свое мнение, что случилось: футбол поменялся или Жозе устал или Жозе не адаптировался или просто не угадывает с клубами/боссами, с которыми работает), но второго такого тренера нет и не появилось за то время, что он в игре. Стальной характер и харизма по-прежнему при нем. Очень уважаю людей, которые не пасуют перед трудностями, которые не гнутся под общественным (или каким-либо другим) давлением и стоят на своем - только догадываюсь, насколько это тяжело в таком медийном и денежном виде спорта, как футбол. Но энергии у него хоть отбавляй, думаю, раньше 70 карьеру он заканчивать не планирует, хотя давно уже мог зарабатывать сотни тысяч на всяких шоу и рекламах, не тратя нервы в Ромах и Тоттенхэмах, которые десятилетиями до него сидели без трофеев.
Все так, но, скорее, пик карьеры, а не лучшие годы. Лучшие годы более к жизни, чем к работе относятся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алёшка Беленок
Special One 😎😎😎😎
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
no_one_perfect
Скажу, возможно, странную вещь, но если бы Моур не придумал бы «парковку автобуса», возможно, что мы бы никогда не увидели всех великих тренеров, которые дали столько идей для разбития автобусов: от Пепа и Клоппа до Конте и Тухеля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Чтобы там не говорили, на пике карьеры он бил номером один в тренерском цеху. Победы с Порто, Интером в лиге чемпионов о многом говорит. И ещё надо заметить, с обеими командами он выигрывал требл. Да и победный фундамент Реалу заложил именно он. Если ещё сумел бы укротить свой характер, цены ему на было бы.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vezdexodof
От былого моуриньо не осталось и следа.
Остался лишь шоумен...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Басанг Басангов
Харизма и рок-н-ролл
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
titov-and-trubach
Понятно, что его лучшие годы позади (тут уж у каждого свое мнение, что случилось: футбол поменялся или Жозе устал или Жозе не адаптировался или просто не угадывает с клубами/боссами, с которыми работает), но второго такого тренера нет и не появилось за то время, что он в игре. Стальной характер и харизма по-прежнему при нем. Очень уважаю людей, которые не пасуют перед трудностями, которые не гнутся под общественным (или каким-либо другим) давлением и стоят на своем - только догадываюсь, насколько это тяжело в таком медийном и денежном виде спорта, как футбол.
Но энергии у него хоть отбавляй, думаю, раньше 70 карьеру он заканчивать не планирует, хотя давно уже мог зарабатывать сотни тысяч на всяких шоу и рекламах, не тратя нервы в Ромах и Тоттенхэмах, которые десятилетиями до него сидели без трофеев.
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marshkonev
Даже в народный фольклор вошёл
Правда как Йозе Марино
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий