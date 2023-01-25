Гаспачо
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Презентация «Бернли» Лайла Фостера разорвала Твиттер. В комментах засветился даже «Universal Pictures» 📽️ 😲

Лайл Фостер
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12 миллионов просмотров, но нет твоего!

Официальный Твиттер «Бернли» выложил забавный пост, где Лорд Фаркуад общается с волшебным зеркалом, но речь идет не о принцессах. Посмотрите сами.

Итак, Лайл Фостер присоединился к «Бернли».

Возможно вы не в курсе, но этот ролик собрал уже 12 миллионов просмотров в Твиттере! А в комментариях отметилась даже студия «Universal Pictures».

«Победа» презентация», - написала студия, ссылаясь на популярные ныне сокращения.

«Это лучшая презентация, которую я когда-либо видел», - отметил журналист Ллойд Кэнфилд.

«Великолепный уровень медиа».

Популярный статистический портал «Squawka» тоже не смог остаться в стороне, проведя сравнение футболистов: «Великолепный выбор».

«Гениально», - написал журналист «Брентфорда» Джей Харрис.

«Я должен сказать, что мне начинает нравиться сыновый «Бернли», - написал автор статей Крис Дэвидсон.

А вы видели презентацию игрока лучше, чем эта?

7 комментариев

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Фанат футбола 777
Тогда сам Шрэк это Холланд
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Илья Добрый
Ответ Емельян
Молодец АФТАР! Отличное знание английского! Особенно перевод: "...new Burnley..." как "...сыновый «Бернли»!!! Браво! Надо сообщить Компани...🤮🤮
на опечатку, ты накатал такую беспонтовую простыню, а я тебе еще и отвечаю на нее зачем-то
+3
-1
+2
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Емельян
Молодец АФТАР! Отличное знание английского! Особенно перевод: "...new Burnley..." как "...сыновый «Бернли»!!! Браво! Надо сообщить Компани...🤮🤮
+1
-1
0
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tumas
и при чем тут теги реала барсы псж и ко? минус
+7
-2
+5
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anti4ex
С переводом бы посмотреть)
+1
0
+1
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фанат_реала
Презентация в стиле Шрека
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Hella black
Забавный 😆 ролик
Но даже тут,не удержались поржать над бюстом КриРо 🤣,молодцы 👏🏼 презентация оригинальная получилось.
+8
-1
+7
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