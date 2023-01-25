Презентация «Бернли» Лайла Фостера разорвала Твиттер. В комментах засветился даже «Universal Pictures» 📽️ 😲

12 миллионов просмотров, но нет твоего!

Официальный Твиттер «Бернли» выложил забавный пост, где Лорд Фаркуад общается с волшебным зеркалом, но речь идет не о принцессах. Посмотрите сами.

Итак, Лайл Фостер присоединился к «Бернли».

Возможно вы не в курсе, но этот ролик собрал уже 12 миллионов просмотров в Твиттере! А в комментариях отметилась даже студия «Universal Pictures».

«Победа» презентация», - написала студия, ссылаясь на популярные ныне сокращения.

«Это лучшая презентация, которую я когда-либо видел», - отметил журналист Ллойд Кэнфилд.

«Великолепный уровень медиа».

Популярный статистический портал «Squawka» тоже не смог остаться в стороне, проведя сравнение футболистов: «Великолепный выбор».

«Гениально», - написал журналист «Брентфорда» Джей Харрис.

«Я должен сказать, что мне начинает нравиться сыновый «Бернли», - написал автор статей Крис Дэвидсон.

А вы видели презентацию игрока лучше, чем эта?