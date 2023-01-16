Агуэро забил в испанской медиалиге и повторил культовое празднование Месси

В Испании стартовала медиалига, созданная Жераром Пике. В третьем туре Кингс Лиги состоялся дебют Серхио Агуэро. Аргентинец появился в составе собственной команды «Куниспортс» на матч против «Порсиньоса».

На 36-й минуте Кун забил симпатичный гол:

Еще более особенным этот мяч делает празднование Агуэро:

Кун повторил то самое празднование Месси с чемпионата мира в Катаре. Лео принял такую позу прямо перед Луи ван Галом в матче Аргентины против Голландии:

Кун стал лучшим игроком матча, правда, его команда проиграла по буллитам со счетом 2:3.

А вы следите за медиалигой Испании?