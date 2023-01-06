«У Криштиану проблема с восприятием реальности». Источник, близкий к Жорже Мендешу, говорит, что никто не может удовлетворить эго футболиста

Источник, приближенный к суперагенту Жорже Мендешу, раскритиковал Криштиану Роналду и его ненасытное эго, уверяя, что ни один европейский клуб не мог удовлетворить его требования.

После скандального интервью Пирсу Моргану, в котором Роналду раскритиковал тренера и руководство «МЮ», клуб расторг с ним контракт. Сообщается, что агент футболиста Жорже Мендеш советовал ему отказаться от идеи интервью, но португалец пренебрёг советом, и это привело к тому, что Мендеш рассорился со своим суперзвездным клиентом после более чем 20 лет сотрудничества.

«У Криштиану Роналду очевидная проблема с восприятием реальности, которая не позволяет ему различать, является ли похвала, которую он получает, настоящей или фальшивой. Окружение относятся к нему как к Юлию Цезарю, потому что знают, что он не способен видеть дальше этого», — сказал источник.

«Роналду не смог пережить свою славу. Нет никого, кто мог бы удовлетворить его эго, его финансовые запросы и дать ему возможности, которые имеют смысл у него в голове, но не в реальности».

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср», подписав соглашение на рекордную сумму, и теперь будет выступать в Саудовской Аравии.