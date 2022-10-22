«Ювентус» присматривается к защитнику из второй команды «Мадрида»

«Ювентус» следит за успехами молодого представителя «Мадрида» Рафы Марина - итальянцы хотели подписать его еще в летнее трансферное окно.

Отпустив Маттейса де Лигта в «Баварию», «бьянконери» должны были заменить его и вели активные поиски защитника по Европе.

По информации Football Italia, Рафа Марин был одним из кандидатов на попадание в туринский клуб несмотря на то, что он пока играет только за вторую команду «Мадрида» - «Кастилью». В итоге «Ювентус» подписал Глейсона Бремера, но не забыл о 20-летнем представителе «сливочных» и продолжает интересоваться его прогрессом.

Сообщается, что «Юве» может попытаться приобрести Рафу Марина будущим летом, хотя отступные за представителя «Мадрида» составляют 30 млн евро.