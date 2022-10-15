У «ПСЖ» и «Мадрида» появился новый повод для конфликта

Похоже, что «ПСЖ» хочет войны с «Мадридом». Напряженными темами в отношениях клубов являются Килиан Мбаппе и Суперлига, а также господство испанцев в Лиге чемпионов. А теперь к этому прибавится интерес «ПСЖ» к центральному защитнику «Кастильи».

Речь идет о Рафе Марине (20 лет): по информации издания Marca, спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш хочет усилить линию обороны перспективным игроком. Все указывает на то, что «ПСЖ» предложит за защитника, чей контракт с «Мадридом» истекает в 2024 году, 30 млн евро.

Сам Рафа Марин, понимая, что конкуренция в «Реале» очень высока, может благосклонно отнестись к предложению парижан.