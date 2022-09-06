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Бонуччи рассказал, как «Ювентус» собирается остановить трио Месси, Неймара и Мбаппе

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Защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может похвастаться игрой против очень мощных нападающих. Сегодня итальянцу предстоит возглавить оборону «бьянконери» в матче против «ПСЖ», «Юве» однозначно будет непросто сдерживать натиск трио Месси, Мбаппе и Неймара.  

Бонуччи внимательно следил за игрой соперника по Лиге чемпионов. В преддверии матча Леонардо похвалил игру Мбаппе и сказал, что у «бьянконери» есть план по сдерживанию трех звездных нападающих парижан:

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«Мбаппе – выдающийся игрок, у него есть все, чтобы стать лучшим футболистом в мире. Будет сложно играть против него, против Месси, против Неймара, против всего «ПСЖ». Остановить их поможет только командная работа».

План Бонуччи звучит просто, но на деле сдержать атаку парижан в этом сезоне удалось лишь одной команде. В четвертом туре Лиги 1 игроки «Монако» сумели лишить «ПСЖ» трех очков.

Вероятно, парижане захотят продлить свою победную серию, вот только «Ювентус» также будет стремиться к победе.

Нас ждет захватывающая битва!

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