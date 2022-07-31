Джорджо Кьеллини: «Меня поражает Карло Анчелотти, жаль, что я не работал с ним»

Легенда «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перебрался в «Лос-Анджелес» после 17 сезонов в Турине. В интервью изданию Marca, Кьеллини говорил о своем новом этапе, о «Ювентусе»…и о «Мадриде».

Ты выбрал МЛС, тебе не поступало предложений из Испании?

Нет, мой единственный клуб – это «Ювентус». Я хотел попробовать что-то новое в последние годы карьеры, получить новый опыт, узнать новую культуру и город – вот поэтому я в МЛС.

В 2021 году ходили слухи о том, что тебя хочет подписать «Мадрид».

Нет, нет…я и не думал переходить в другой европейский клуб, я был очень связан с «Ювентусом». В 2010 году я был близок к переходу в «Мадрид», но с тех пор прошло много времени.

Тогда «Мадрид» возглавлял Моуринью, почему ты в итоге не перешел?

Не знаю, я был молод, клубы не пришли к соглашению. Думаю, мне повезло провести свою карьеру в «Юве». Конечно, «Реал Мадрид» - фантастический клуб, я всегда с уважением относился к ним, даже когда они нас обыгрывали.

Не жалеешь, что в итоге не поиграл за «Мадрид»?

После такой карьеры и истории, как у меня в «Ювентусе», после всего, что мне дал клуб, невозможно думать о чем-то другом. Мне очень повезло.

Что думаешь об Анчелотти? Его много критиковали.

Его результаты говорят сами за себя. Он топ-тренер. Мне жаль, что мне не выпало удовольствия поработать с ним, потому что Анчелотти – один из лучших в истории, как и я в последние годы…Я желаю ему всего наилучшего в завершающий период его карьеры.

Еще один итальянец, Аллегри, был кандидатом на замену Зидана в «Мадриде», еще до Анчелотти.

Я помню, но думаю, что ты больше меня знаешь об этом. Аллегри и Анчелотти похожи и идеально подходят для работы в «Мадриде», где футболистов не нужно многому учить, нужно просто поддерживать идеальную форму этих фантастических игроков. Мы уже видели, какими были последние матчи «Мадрида», когда Марсело или Кроос на скамейке запасных разговаривали с Карло, как будто они старые друзья. Вот видите, на что способен Карло, я им восхищаюсь.

Кто был самым сложным соперником, которому тебе приходилось противостоять?

Ибрагимович – это точно, и Криштиану очень много голов забил против меня.

Милитао, Алаба, Рюдигер…у «Мадрида» сейчас лучшая защита в мире?

Не могу сказать, что лучшая, но точно очень сильная. Также нужно отметить Начо, который за последние годы очень вырос. Раньше мало кто ставил на него, но теперь его имя звучит среди тех, кого ты перечислил: Алаба, Милитао и Рюдигер. Когда Начо на поле, он фантастически играет. Но у «Мадрида» мощные футболисты на каждой лини. Это великий клуб, который заслужил свои победы в Лиге Чемпионов за последние годы.

Что думаешь о Мундиале без Италии?

Нам очень грустно, потому что во второй раз мы не смогли пройти на Чемпионат мира. Детям от этого еще хуже, чем нам. Мы должны работать, работать и еще раз работать, не теряя времени.