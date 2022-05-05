Альваро Мората снова связан с «Барсой» — причины, по которым клуб может подписать его сейчас

По сообщению итальянского издания Tuttosport, Альваро Мората снова связан с «Барселоной».

«Барселона» почти подписала нападающего в январе, прежде чем они обратилась к Обамеянгу.

Но на этот раз переход Мораты в «Барселону» может состоятся по следующим причинам:

Он хочет вернуться в Испанию

Мората часто возвращается в Испанию при малейшей возможности. Он похож на игрока, который скучает по родине и хочет там играть.

Он не преуспел в Италии

В этом сезоне Мората забил всего 8 голов в Серии А. В 45 матчах этого сезона он забил только 11 голов.

Похоже, Хави хочет видеть Морату в «Барселоне». В январе игрок подтвердил, что «Барселона» хотела его подписать. Хави хочет получить нового нападающего, и Мората может им стать.