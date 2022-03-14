Артур назвал ключевую разницу между Месси и Роналду

«Иногда мне кажется, что Бог указал пальцем на Месси, чтобы он стал избранным. Он делает удивительные вещи на поле. Он отличный профессионал, много работает и ведет более сдержанную жизнь, в отличие от Криштиану или Неймара — возможно, из-за его характера», — сказал Артур TNT Sports.

Известно, что Лео Месси довольно замкнутый человек, который редко демонстрирует роскошь в своей жизни.

Артур Мело играл как с Лео Месси, так и с Криштиану Роналду в своей карьере.

Бразилец в настоящее время находится в «Ювентусе», но его летний уход не исключен, поскольку он связан с «Арсеналом».