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Артур назвал ключевую разницу между Месси и Роналду

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«Иногда мне кажется, что Бог указал пальцем на Месси, чтобы он стал избранным. Он делает удивительные вещи на поле. Он отличный профессионал, много работает и ведет более сдержанную жизнь, в отличие от Криштиану или Неймара — возможно, из-за его характера», — сказал Артур TNT Sports.

Известно, что Лео Месси довольно замкнутый человек, который редко демонстрирует роскошь в своей жизни.

Артур Мело играл как с Лео Месси, так и с Криштиану Роналду в своей карьере.

Бразилец в настоящее время находится в «Ювентусе», но его летний уход не исключен, поскольку он связан с «Арсеналом».

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