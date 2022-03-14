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Ди Канио:«Лионель Месси — «инопланетянин без эмоций», и именно поэтому он не так хорош, как Криштиану Роналду»

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У Роналду и Месси были полярно противоположные недели: первый сделал жизненно важный хет-трик для «Манчестер Юнайтед» в победе над «Тоттенхэмом», а второй был частью команды «ПСЖ», которая капитулировала в матче с «Мадридом» в Лиге чемпионов.

Бывший нападающий сборной Италии Ди Канио высказал свое мнение по поводу споров о Роналду и Месси.

«Месси ушел с поля, почесывая затылок, у него нет эмоций», — сказал Ди Канио Sky Sport Italia.

«Я предпочитаю Криштиану Роналду. Хотите, чтобы я сидел на скамейке запасных в матче против «Ман Сити»? Я возвращаюсь в Португалию, затем возвращаюсь и делаю хет-трик. Я предпочитаю человека, у которого есть душа, пришельцу без эмоций».

 

Роналду пропустил поражение «Юнайтед» от непримиримого соперника «Манчестер Сити» со счетом 4: 1 из-за травмы бедра и вернулся в стартовый состав с 805-м, 806-м и 807-м голом в карьере.

Это означает, что 37-летний игрок является лучшим бомбардиром в истории футбола, обогнав Йозефа Бицана.

Между тем, Месси был среди игроков, которых освистал «Парк де Пренс» в воскресенье.

Ди Канио считает, что семикратный обладатель «Золотого мяча» не застрахован от критики, а также сказал несколько слов в адрес Неймара.

«Месси показал пределы своей личности. Конечно, его можно освистать. Его ждали тысячи поклонников. Они мечтали, но его поведение было неправильным».

«Неймар и того хуже. Он не сделает ничего выдающегося, и в прошлом месяце он сказал, что хочет поехать в МЛС, чтобы провести трехмесячный отпуск. Я имею в виду, прояви уважение, очевидно, у тебя некоторые проблемы».

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