В Мадриде состоялась встреча Флорентино Переса и Нассера Аль-Хелайфи

Сегодня в ресторане Zalacaín встретились руководители «Мадрида» и «ПСЖ». Встреча длилась около 1,5 часов, что уже больше, чем было в Париже.

Флорентино Перес прибыл первым. Обед был назначен на 14.00, а президент «Мадрида» был на месте уже в 13.45. В Париже Флорентино опоздал на 20 минут, что не очень понравилось руководству «ПСЖ».

Вслед за Флорентино Пересом на место встречи прибыли остальные представители «Мадрида» и французская сторона: Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Между клубами безусловно есть напряжение, связанное с будущим Килиана Мбаппе. Футболист все еще не продлил контракт с парижским клубом, похоже, что «Реал Мадрид» - его следующий пункт назначения. Кроме того, у клубов различные взгляды на Суперлигу: «Реал Мадрид» - главный двигатель нового турнира, а «ПСЖ» - сторонник УЕФА.