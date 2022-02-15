Кейлор Навас прибыл на «Парк де Пренс»...с «Мадридом»

В сегодняшнем матче «Реал Мадрид» встретил многих своих «бывших», в том числе и Кейлора Наваса, который играл за Королевский клуб с 2014 по 2019 год.
Костариканец поддерживает дружеские отношения со своими бывшими партерами по команде, что продемонстрировал, появившись вместе с ними на стадионе «Парк де Пренс».
Кейлор, который сегодня в запасе у «ПСЖ», пришел в сопровождении Луки Модрича и Тони Крооса.
🎧🎒 ¡Ya estamos en el estadio!#UCL pic.twitter.com/RE2n5eWaUE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 15, 2022
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