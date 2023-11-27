Магуайр усадил Варана в запас и стал главным защитником «МЮ». Как?!

«Он доминирует над соперником».

Сезон-2023/24 складывается для «МЮ» хуже, чем ожидалось: команда пока мимо плей-офф ЛЧ, с трудом берет очки даже против клубов со дна таблицы, страдает от травм и разногласий.

Удивительно, но в бесконечном хаосе внезапно расцвел Харри Магуайр. Летом он был главным претендентом на выход, а сейчас один из ключевых футболистов и железный игрок старта.

Как это произошло и почему Магуайр остался в «МЮ» вопреки всему?

Летом Харри почти ушел в «Вест Хэм». На финише трансферного окна был согласен даже на аренду

После катастрофы в сезоне-2021/22 и трансфера Лисандро Мартинеса Харри скатился в запас. До травмы аргентинца в апреле (Лисандро сломал пятую плюсневую кость) Харри в основном появлялся в матчах ЛЕ (у «МЮ» была легкая группа) и кубков.

Сезон-2022/23 Магуайр закончил 18-м по сыгранным минутам. Даже Ваут Вегорст, арендованный в январе, сыграл больше.

В списке возможных продаж Магуайр значился первым: уход Харри означал разгрузку зарплатной ведомости (190 тысяч фунтов в неделю) и появление средств на нового защитника (в конце трансферного окна чаще всего фигурировал Павар).

Главным претендентом на Магуайра был «Вест Хэм». Защитника очень хотел Дэвид Мойес – настолько, что был готов сразу сделать его капитаном. 9 августа Фабрицио Романо подтвердил договоренность клубов – «МЮ» и «Вест Хэм» сошлись на 30 млн фунтов. Редкий случай, когда соглашение между клубами случается раньше согласования личных условий.

Спустя всего неделю инсайдеры уже писали о срыве сделки.

Существуют две версии случившегося.

Официальную озвучивал сам Магуайр: «На самом деле, такой возможности [перейти в «Вест Хэм»] не было. Она не была согласована ни между клубами, ни со мной».

А вот британские медиа весь август писали, что Магуайр и «МЮ» не договорились о зарплате. Переход в «Вест Хэм» означал понижение до 100 тысяч в неделю. Харри такой расклад не устраивал, он потребовал от «МЮ» компенсацию примерно в 9 млн евро – разница в зарплатах за оставшиеся два года контракта с «Юнайтед».

Для клуба это не было чем-то новым – по аналогичному сценарию уходил Фред, получивший в Турции более скромный контракт. По данным The Guardian, «Вест Хэм» устал ждать, когда «МЮ» и Магуайр согласуют компенсацию, и вышел из переговоров.

Правда, на финише трансферного окна Магуайр передумал: Романо писал, что защитник изменил решение и согласен на аренду в «Вест Хэм» (даже без компенсаций). Но Мойеса сделка уже не интересовала.

Магуайр лишился не только места в старте, но и капитанской повязки. Спокойно принял и это

Отсутствие Харри в старте означало, что переезд капитанской повязки к Бруну Фернандешу – вопрос времени. Португалец не травмируется, почти всегда играет полные матчи и выбивает 10+ голов и 10+ ассистов уже три сезона подряд.

В прошлом сезоне Магуайр выходил с повязкой всего 16 раз, Бруну стартовал в качестве капитана 42 раза.

«Футболисты голосовать не будут. Решаю я», – объяснял Тен Хаг.

«Тренер хотел это сделать на глазах у команды. Все уже знали о ситуации с Магуайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном. Поэтому он все организовал на командном собрании.

Харри поздравил и сказал, что рад за меня. Понимаю, что он сейчас не в лучшем состоянии, ему трудно, но он поздравил меня, и я этому рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения. Очевидно, это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами мечтаний», – восторгался Бруну Фернандеш.

«МЮ» объявил о смене капитана 20 июля, на старте предсезонного сбора. Внутри команды решение Тен Хага одобрили. Рафа Варан рассуждал о менталитете тренера: «Он не боится принимать такие решения и берет на себя ответственность. Именно этого мы и ожидаем от тренера. Так он подает пример».

Сам Магуайр отреагировал на ситуацию спокойно, публичного недовольства не было: «В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все силы каждый раз, когда надеваю футболку «МЮ».

Уэйн Руни советовал Магуайру уйти: «Как он будет и дальше играть в клубе, где его лишили повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Харри в положение, когда он должен решить, что делать дальше.

Уверен, что Харри захочет уйти, чтобы играть – ради себя, ради карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти».

Спустя четыре месяца после старта сезона Роб Доусон из ESPN выдал порцию инсайдов по нынешнему статусу Магуайра в клубе. Один из пунктов касался капитанства: Тен Хаг был впечатлен отношением Магуайра к работе после того, как летом он был лишен капитанской повязки. В клубе опасались, что решение отдать повязку Бруну может привести к расколу в раздевалке. Вместо этого все заметили, как спокойно Харри принял сложившуюся ситуацию, которую расценивали внутри «МЮ» как достаточно неловкую. Магуайр перестал быть капитаном, но был одним из тех, кто за счет авторитета пытался убедить Джейдона Санчо извиниться перед Тен Хагом.

Как Магуайр вернулся в старт: помогли травмы, нестабильность Варана и сохранение высоких стандартов тренировок

Харри пропустил стартовые игры сезона: против «Вулвз» и «Ноттингема» просто не вышел на поле, игру с «Тоттенхэмом» пропустил из-за болезни. Первые минуты в сезоне он получил только 3 сентября (Тен Хаг выпустил его в середине второго тайма матча против «Арсенала»), первый выход в старте – 26 сентября в Кубке лиги против «Кристал Пэлас».

Камбэк Магуайра в стартовый состав случился после травм Варана (не играл почти месяц) и Лисандро (рецидив весеннего перелома). 7 октября Магуайр впервые в сезоне вышел в старте на матч АПЛ. Прямо сейчас у Харри восемь полных матчей подряд.

Возможные травмы конкурентов были одной из причин остаться в «МЮ». Мигель Дилейни из The Independent писал – Харри понимал, что Варан нестабилен из-за высокой травматичности, Мартинес только восстановился после перелома, шансы проявить себя будут.

Харри задвинул Варана в запас не только за счет более крепкого здоровья (на Рафу сложно рассчитывать на длинной дистанции), но и потому что (неожиданно!) дает команде больше преимуществ.

Лори Уитуэлл из The Athletic отметил, что Тен Хаг не рассматривает вариант с парой ЦЗ Магуайр/Варан – Харри и Рафаэль конкуренты за позицию правого центрального защитника. В идеальном мире с кем-то из них в паре выходит Мартинес, но пока аргентинец лечится, его подменяет Джонни Эванс.

По мнению Тен Хага, Магуайр лучше Варана двигает мяч, классно владеет лонгболлами, легко переводит игру с правого фланга на левый. На позиции правого ЦЗ Магуайру проще находить нужные углы для продвигающих передач.

Эванс занял позицию слева по этой же причине: Джонни правша, но способен обострять и с левой. Хорошая иллюстрация – cентябрьский ассист на гол Бруну, который был признан лучшим за месяц в АПЛ.

Сложности в сочетаемости Магуайра и Варана косвенно подтверждал и Тен Хаг. На пресс-конференции 11 ноября он сказал: «Когда один из них играет на позиции левого центрального защитника, построение атаки становится не таким плавным».

Уитуэлл добавил, что еще одной причиной отказаться от Варана стало снижение его скорости. По ходу карьеры она была одной из сильнейших сторон француза, но в сезоне-2023/24 защитник осторожничал с ускорениями, чтобы избежать новых травм. А еще, в отличие от Магуайра, Варан менее охотно поднимается с мячом вперед, за счет чего между защитой и полузащитой «МЮ» возникают слишком большие разрывы.

Магуайр идеально воспользовался нестабильностью конкурента. По данным ESPN, несмотря на отсутствие перспектив на старте сезона, Харри сохранял спокойствие и выкладывался на тренировках как и раньше. Уровень его самоотдачи оставался высоким, а один из источников в «Юнайтед» сообщил, что Магуайр стал игроком, которому тен Хаг «может доверять» на непростом отрезке сезона. У тренера были сомнения относительно самоотдачи некоторых игроков команды, когда «МЮ» выдал серию неудачных результатов, и Эрик искал «бойцов», чтобы выйти из этой ситуации. Нужным человеком оказался Магуайр.

Во время речи в раздевалке после победы над «Фулхэмом» (1:0) Тен Хаг похвалил игроков за то, что они проявили характер в матче, который «Юнайтед» не имел права проигрывать. Отдельно голландец выделил Эванса, Мактоминея, Гарначо и Магуайра, который дважды мог покинуть игру из-за повреждения, но остался на поле.

Теперь Магуайр забивает, отдает и доминирует

После возвращения Магуайра в старт «МЮ» победил в пяти матчах из восьми (проиграли «Сити», «Ньюкаслу» и «Копенгагену»). В четырех из пяти победных игр лучшим (или одним из лучших) был Магуайр. Статистический аккаунт StatmanDave (помогает с данными Sky Sports и ВВС) вообще превратился в фан-зону Харри: после побед «МЮ» там непременно выходит пост с впечатляющими цифрами защитника.

● 7 октября Магуайр впервые в сезоне сыграл в АПЛ и сразу же стал одним из героев матча против «Брентфорда», когда «МЮ» забил два мяча в добавленное время. Именно Харри сделал голевой пас на победный гол Мактоминея – поборолся в штрафной после подачи Бруну и идеально скинул головой на шотландца.

● В игре против «Шеффилда» «МЮ» пропустил с пенальти, но в итоге отыгрался благодаря голу Далота. Лучшим признали Магуайра – Харри идеально сыграл в обороне.

«Он играет так, как мы хотим – доминирует над соперником. Я доволен его игрой. Он заслужил награду лучшему игроку матча», – восхищался Тен Хаг.

● Третий матч в старте – и снова подвиг. Магуайр не только был надежен в защите, но и забил победный в ворота «Копенгагена» – прибежал в штрафную и вонзил головой. Забавно, но один гол Магуйара в ЛЧ принес «МЮ» больше очков, чем пять забитых Расмуса Хейлунда. Что за гений!

«Магуайр и Онана заставили хейтеров замолчать. Они заслужили это», – твитнул после матча Месут Озил.

«Стоит отдать должное Харри Магуайру – весь год он не получал ничего, кроме абьюза. Он выиграл матч для «Манчестер Юнайтед», – это похвала от Пола Скоузла

● Матч против «Фулхэма», который мы уже упоминали выше, ище один оборонительный мастер-класс. Петер Шмейхель в восторге: «Харри грандиозен. Он был и тут, и там – повсюду. Неприятности, с которыми он столкнулся, и критика, которую получил – как он все перевернул! Теперь любой тренер поставит его в приоритет. Он был невероятен, и я не представляю, как «Манчестер Юнайтед» победил бы без него».

Безусловно, один из спонсоров топ-формы Магуайра – удобный календарь. «МЮ» играл против команд из нижней части таблицы, поэтому Харри чувствовал себя спокойнее. Возможно, набрав форму против комфортных соперников, Магуайр перенесет ее и на более важные матчи. ***

В начале октября Харри сказал в интервью, что хочет больше игрового времени и намерен сражаться за место в составе:

«Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, мне придется провести встречу с клубом и обсудить все. Я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в «Юнайтед», а также на том, чтобы помочь команде подняться в чемпионате на то место, где мы должны быть.

Верю в свои силы. Каждый игрок, который сидит на скамейке, должен верить, что должен играть в старте. Иначе он не покажет высокий уровень. Я не исключение.

Хочу играть, хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом и суть. Я должен просто воспользоваться возможностями, когда они возникнут».

Cдержал слово.

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger, Michael Regan, Gareth Copley; Ricardo Larreina/Global Look Press