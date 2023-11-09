Мне больно быть болельщиком «МЮ»

Принятие Дмитрия Письменского.

Колонкам обычно требуется изящное начало, которое плавно подводит к основной мысли. Простите, сегодня без этого. Я начну сразу: мне ужасно больно смотреть на «Манчестер Юнайтед».

Я родился в 1998-м и не застал праймовый «МЮ» – видел только закат эпохи Ферги. Я тосковал, когда Агуэро, размахивая голубой майкой, крал у титул у «Юнайтед». Я улыбался до ушей когда Ван Перси растерзал «Астон Виллу» и оформил досрочный титул. Тройка в журнале меня волновала гораздо меньше, чем тройка, оформленная на «Олд Траффорд»..

Все, что было дальше – разнообразные муки, которые иногда снимались болеутоляющими (три трофея Жозе, второе место Сульшера, Кубок Лиги Тен Хага). Мой клуб – иллюстрация разбитых надежд и уничтоженной веры, а матч с «Копенгагеном» – короткометражка о современном «МЮ».

Казалось бы, что может пойти не так? Вот новичок команды – талантливый, мощный, техничный Расмус Хейлунд – идеально завершает момент. Классная атака, в которой здорово сыграл каждый. «Отличное начало, не зря встал в 6 утра», – первая мысль в заспанной голове. Жить на Дальнем Востоке и смотреть европейский футбол – то еще удовольствие.

«МЮ» давит, и вот Хейлунд забивает еще. «Какая ирония, этот парень настолько хорош, что голы у него только в ЛЧ». «МЮ» генерирует не только моменты, но и эндорфин в моем мозге.

А дальше… Удаление Рэшфорда, пенальти за игру рукой и четыре пропущенных в меньшинстве – слишком ужасно, чтобы быть реальностью. Нет, погодите, я же болею за «МЮ».

Я устал воспринимать каждый матч как новую надежду. Слепо и наивно цепляться за приятные мелочи, ожидая начало грандиозного ренессанса.

Игра с «Брентфордом». Воспитанник вырвал победу дублем в добавленное время, выйдя на замену – ну вот же она, переломная точка! Теперь все будет иначе.

Нет, не будет.

Игра с «Копенгагеном». Онана потащил пенальти на последней добавленной. Переломный момент. Теперь мы точно вернемся сильнее.

Нет, не вернемся.

После каждого маленького шага наверх «МЮ» с грохотом падает . «Сити», «Ньюкасл», «Брайтон», «Копенгаген», «Галатасарай» – глухие нокауты, которые вошли в привычку, но по-прежнему ранят.

После ухода сэра Алекса «МЮ» бесконечно штормило, но с 2021-го клуб погрузился в бесконечную тьму:

● кошмарные месяцы с Рангником; ● слетевший с катушек Гринвуд; ● интервью Роналду ● отстранение Антони из-за обвинений в насилии; ● бесконечная продажа клуба и жадность Глейзеров; ● 11 травм на старте сезона-2023/24; ● переплаты за игроков; ● отстранение Санчо из-за конфликта с тренером.

И еще тьма мелких историй – от протекающей крыши и нашествия крыс на «Олд Траффорд» до лечения травм колена обезболивающими уколами. Этот клуб давно не приносит радость.

Когда вокруг все рушится, помогает смех – самоирония оружие сильных. Проблема в том, что это все слишком затянулось. Над «Ман Юнайтед» издеваются в Х, в телеграме, в комментах на Sports.ru. Без разницы, побеждает клуб или проигрывает – он превратился в нелепого шута.

Я уверен, что новый день принесет новые проблемы. Прямо сейчас «МЮ» лишился Джонни Эванса, неожиданно вытеснившего из основы Варана. У которого, кажется, испортились отношения с Тен Хагом. Новые инсайды о напряжении в раздевалке уже в пути.

В важнейшем матче ЛЧ «Юнайтед» сыграет без Рэшфорда, Каземиро, Лисандро, и, возможно, Шоу. А еще у форвардов «МЮ» 1 гол в АПЛ на всех (забит еще в начале сентября). Наверняка это еще не все плохие новости.

Каждая неделя – новые антирекорды и худшие показатели со времен Христофора Колумба. Проиграно 9 из 17 стартовых матчей сезона – впервые за 30 лет. Проиграно 5 из 10 первых домашних матчей сезона – впервые за 93 года. Два подряд матча по 0:3 на «Олд Траффорд» – впервые за 61 год.

Быть болельщиком «МЮ» в 2023-м – это ликовать от уверенных 1:0 и 2:1 с голом на 90+ и молиться, чтобы игроки не избили подругу.

Со стороны просится простой совет: увольте Тен Хага, назначьте Конте/Зидана/Аморима/Флика – и все наладится. Фанаты «МЮ» знают, что это не так – мы просто покорно пойдем на очередной цикл с коротким восторгом и жестким разочарованием.

Но мелкие радости у нас пока не отобрали – сэйвы Онана, голы Хейлунда, случайные 3 очка в АПЛ. На большее пока не претендуем.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Maja Hitij