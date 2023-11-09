Буря в стакане
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Мне больно быть болельщиком «МЮ»

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Принятие Дмитрия Письменского.

Колонкам обычно требуется изящное начало, которое плавно подводит к основной мысли. Простите, сегодня без этого. Я начну сразу: мне ужасно больно смотреть на «Манчестер Юнайтед».

Я родился в 1998-м и не застал праймовый «МЮ» – видел только закат эпохи Ферги. Я тосковал, когда Агуэро, размахивая голубой майкой, крал у титул у «Юнайтед». Я улыбался до ушей когда Ван Перси растерзал «Астон Виллу» и оформил досрочный титул. Тройка в журнале меня волновала гораздо меньше, чем тройка, оформленная на «Олд Траффорд»..

Все, что было дальше – разнообразные муки, которые иногда снимались болеутоляющими (три трофея Жозе, второе место Сульшера, Кубок Лиги Тен Хага). Мой клуб – иллюстрация разбитых надежд и уничтоженной веры, а матч с «Копенгагеном» – короткометражка о современном «МЮ».

Казалось бы, что может пойти не так? Вот новичок команды – талантливый, мощный, техничный Расмус Хейлунд – идеально завершает момент. Классная атака, в которой здорово сыграл каждый. «Отличное начало, не зря встал в 6 утра», – первая мысль в заспанной голове. Жить на Дальнем Востоке и смотреть европейский футбол – то еще удовольствие. 

«МЮ» давит, и вот Хейлунд забивает еще. «Какая ирония, этот парень настолько хорош, что голы у него только в ЛЧ». «МЮ» генерирует не только моменты, но и эндорфин в моем мозге.

А дальше… Удаление Рэшфорда, пенальти за игру рукой и четыре пропущенных в меньшинстве – слишком ужасно, чтобы быть реальностью. Нет, погодите, я же болею за «МЮ».

Я устал воспринимать каждый матч как новую надежду. Слепо и наивно цепляться за приятные мелочи, ожидая начало грандиозного ренессанса.

Игра с «Брентфордом». Воспитанник вырвал победу дублем в добавленное время, выйдя на замену – ну вот же она, переломная точка! Теперь все будет иначе.

Нет, не будет.

Игра с «Копенгагеном». Онана потащил пенальти на последней добавленной. Переломный момент. Теперь мы точно вернемся сильнее.

Нет, не вернемся. 

После каждого маленького шага наверх «МЮ» с грохотом падает . «Сити», «Ньюкасл», «Брайтон», «Копенгаген», «Галатасарай» – глухие нокауты, которые вошли в привычку, но по-прежнему ранят.

После ухода сэра Алекса «МЮ» бесконечно штормило, но с 2021-го клуб погрузился в бесконечную тьму: 

● кошмарные месяцы с Рангником; ● слетевший с катушек Гринвуд; ● интервью Роналду ● отстранение Антони из-за обвинений в насилии; ● бесконечная продажа клуба и жадность Глейзеров; ● 11 травм на старте сезона-2023/24; ● переплаты за игроков; ● отстранение Санчо из-за конфликта с тренером.

И еще тьма мелких историй – от протекающей крыши и нашествия крыс на «Олд Траффорд» до лечения травм колена обезболивающими уколами. Этот клуб давно не приносит радость.

Когда вокруг все рушится, помогает смех – самоирония оружие сильных. Проблема в том, что это все слишком затянулось. Над «Ман Юнайтед» издеваются в Х, в телеграме, в комментах на Sports.ru. Без разницы, побеждает клуб или проигрывает – он превратился в нелепого шута. 

Я уверен, что новый день принесет новые проблемы. Прямо сейчас «МЮ» лишился Джонни Эванса, неожиданно вытеснившего из основы Варана. У которого, кажется, испортились отношения с Тен Хагом. Новые инсайды о напряжении в раздевалке уже в пути.

В важнейшем матче ЛЧ «Юнайтед» сыграет без Рэшфорда, Каземиро, Лисандро, и, возможно, Шоу. А еще у форвардов «МЮ» 1 гол в АПЛ на всех (забит еще в начале сентября). Наверняка это еще не все плохие новости.

Каждая неделя – новые антирекорды и худшие показатели со времен Христофора Колумба. Проиграно 9 из 17 стартовых матчей сезона – впервые за 30 лет. Проиграно 5 из 10 первых домашних матчей сезона – впервые за 93 года. Два подряд матча по 0:3 на «Олд Траффорд» – впервые за 61 год. 

Быть болельщиком «МЮ» в 2023-м – это ликовать от уверенных 1:0 и 2:1 с голом на 90+ и молиться, чтобы игроки не избили подругу.

Со стороны просится простой совет: увольте Тен Хага, назначьте Конте/Зидана/Аморима/Флика – и все наладится. Фанаты «МЮ» знают, что это не так – мы просто покорно пойдем на очередной цикл с коротким восторгом и жестким разочарованием.

Но мелкие радости у нас пока не отобрали – сэйвы Онана, голы Хейлунда, случайные 3 очка в АПЛ. На большее пока не претендуем. 

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Maja Hitij

57 комментариев

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JBa
у меня один вопрос - что этот "материал" делает на главной?

такие аналитические шедевры может ведь любой болельщик любой команды наклепать. тут даже и смотреть футбол необязательно. так почему остальных нет на главной?
+57
-8
+49
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Tun
Мне не больно, с возрастом проще воспринимаешь. Для меня МЮ - великий клуб, на моей памяти и АПЛ штамповали, и ЛЧ брали, из ЗМ наш игрок брал - когда такое в Англии было? Обидно за этот бардак 10летний, но влиять на это не могу, а любимую команду менять, как делают местные глоры, точно не буду. Максимум, что могу - отказался от всех официальных покупок после 2016, Глейзерам важны только деньги, и пока куча мальчишек(как на фото) будут скупать атрибутику клуба(а они будут, 10 лет для такого мощного бренда не срок) - ничего не изменится, на Рэтклиффа надежды мало
+19
-2
+17
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Артем Дэлькин
Боление за футбольные клубы – это всегда американские горки. Кто обещал, что будет всегда весело и только положительные рекорды? А насколько больно было болельщикам Ман Сити 30 лет назад? А фанатам Саратовского Сокола примерно всегда? Если выбрал болеть за топ-клуб, то когда-нибудь наступит снова белая полоса. По крайней мере, твоя команда всегда в верхней половине таблицы, играет в Еврокубках и так далее

P.S. Ребята из Саратова не обижайтесь, у вас классный город, был недавно в гостях у вас. Привет вам из Самары
+13
-1
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Антон Киселёв
С чего вдруг МЮ вообще должен быть на вершине европейского футбола? 13 из 20 чемпионств завоёваны при САФе, а до этого было 7 за более чем вековую историю. Всё норм, такие менеджеры уникальны, хватит хейтить нынешних за то, что они не могут повторить подобный успех
+17
-8
+9
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MS-13
Ответ Bunyod Turgunov
Всегда у меня в лице появляется улыбка когда фанаты МЮ начинают наезжать на Глейзерам. Команда каждый год тратит по 150-200 млн евро на трансферы но всё равно виноват Глейзеры. Если Тен Хааг не справляется с командой то причём тут Глейзеры? Перед приходом лысого шарлатан все фаны Юнайтеда восхищались Тен Хаагом а теперь щас он не даёт результаты, у команды нет чётко поставленный игры и на это виноват Глейзеры
хотел объяснить, но зашел сначала в профиль)) а там: любит: ливер, пол: я не знаю. Решил пройти дальше, ибо это бесполезно.
+8
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VadikVadik
Я болею за МЮ, Спартак и Дортмунд. Представьте насколько тяжело мне 🥲.
+8
0
+8
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Игорь Смирнов
За Манчестер начал болеть в 1997,вот не знаю почему приглянулся он мне,мне тогда было 9 лет. Безумно импонировало ,что клуб считался одним из самых "умных" в мире. Это и коммерция,это и трансферы,это и свой молодняк,вырастающий в отличных футболистов. Безумно грело душу,что у нас один такой тренер на весь футбольный мир,который в клубе был,есть и будет. Переломный момент конечно это уход Сэра Алекса,и до этого приход Глейзеров. И все пошло кувырком. Согласен с автором,что каждый год была надежда,что вот вот и МЮ вернёт былое величие. Я не смотрел вчерашний матч,но проснувшись утром и увидев результат,честное слово я не удивился,а засыпал я при счёте 2-0 в пользу МЮ. Манчестер для меня навсегда останется любимым зарубежным клубом,и я очень рад что с 1997 года пережил столько классных моментов. Теперь видимо время переживать весь тот дурдом,что творится в клубе.
+8
0
+8
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JBa
Ответ Дренажная вода 4
Болей не за МЮ, делов то.
так человек уже футболку купил, выкидывать что ли
+9
-2
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aim
Я 85го, всю жизнь болею за Юве, и мою юность это был клуб уровня нынешней Баварии. А потом бац - серия В. 7 лет мрака..Но потом вернулись. Щас опять залет с финансами и о поражениях в ЛЧ пока только мечты. Великие всегда возвращаются, не унывайте
+6
0
+6
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Гроссмейстер Д
Больно сейчас быть болельщиком Шальке, терпящим бедствие во второй бундеслиге. Или болельщиком некогда гегемона Лиона, с подвала Лиги 1. А МЮ как был в топе, так и остается. Просто нужен качественный менеджмент, тренер и несколько сменить состав.
+6
0
+6
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Паша Деревянко
А помните как тут поливали говном Маура за отсутствие игры в стиле Юнайтед?) А ведь человек выиграл с МЮ ЛЕ и вот честно говоря не припомню, чтобы хоть раз допускал, чтобы Юнайтед откровенно разваливался и был разгромлен. Даже игра в декабре 2018-ого на Энфилде с Ливерпулем (3-1) показательна. Там по ударам в створ было 36-2 что ли в пользу Ливерпуля, который был максимально в огне, но надо отдать должное Моуриньо, что его команда как ни крути, но удар держала и не рассыпалась, как мы это видели много раз при Оле, Рангнике и Тен Хаге.
Я не то чтобы топлю за Маура, да, при нем МЮ уже не играл в свой фирменный футбол, но просто время показывает в очередной раз, что он был не так уж и плох и диванные эксперты спортса зря над ним ржали с автобусом и тд. Играл и добивался результата как умел, как говорится сделайте лучше
+8
-3
+5
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Bunyod Turgunov
Ответ Tun
Мне не больно, с возрастом проще воспринимаешь. Для меня МЮ - великий клуб, на моей памяти и АПЛ штамповали, и ЛЧ брали, из ЗМ наш игрок брал - когда такое в Англии было? Обидно за этот бардак 10летний, но влиять на это не могу, а любимую команду менять, как делают местные глоры, точно не буду. Максимум, что могу - отказался от всех официальных покупок после 2016, Глейзерам важны только деньги, и пока куча мальчишек(как на фото) будут скупать атрибутику клуба(а они будут, 10 лет для такого мощного бренда не срок) - ничего не изменится, на Рэтклиффа надежды мало
Всегда у меня в лице появляется улыбка когда фанаты МЮ начинают наезжать на Глейзерам. Команда каждый год тратит по 150-200 млн евро на трансферы но всё равно виноват Глейзеры. Если Тен Хааг не справляется с командой то причём тут Глейзеры? Перед приходом лысого шарлатан все фаны Юнайтеда восхищались Тен Хаагом а теперь щас он не даёт результаты, у команды нет чётко поставленный игры и на это виноват Глейзеры
+15
-11
+4
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Спартак на месте
жадность Глейзеров
переплаты за игроков

определитесь там
+6
-2
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deronda
к болельщикам МЮ больно приходит осознание, что "история", котрой они соседям тычат в лицо, в футбол не играет))
+10
-6
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Carver
Ответ JBa
у меня один вопрос - что этот "материал" делает на главной? такие аналитические шедевры может ведь любой болельщик любой команды наклепать. тут даже и смотреть футбол необязательно. так почему остальных нет на главной?
Про потуги Глебчика аналогичный вопрос, а он при этом еще и профессиональным журналистом считается.
+3
0
+3
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Дренажная вода 4
Ответ Bunyod Turgunov
Всегда у меня в лице появляется улыбка когда фанаты МЮ начинают наезжать на Глейзерам. Команда каждый год тратит по 150-200 млн евро на трансферы но всё равно виноват Глейзеры. Если Тен Хааг не справляется с командой то причём тут Глейзеры? Перед приходом лысого шарлатан все фаны Юнайтеда восхищались Тен Хаагом а теперь щас он не даёт результаты, у команды нет чётко поставленный игры и на это виноват Глейзеры
Это как Федун в Спартаке. Тоже постоянно выделял деньги и тоже на него все наезжали. Потому что помимо выделения денег необходимо ещё выстроить грамотную систему управления, иначе эти деньги будут выкинуты в трубу, что и случилось.
+3
0
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Jan Paskel
да это ерунда, вот комбо из МЮ и Спартака было бы зачётное, ну и можно бы какой Лион в довесок, или Валенсию
+3
-1
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Indurain Larraya
Жениться тебе надо, барин.
PS: И тогда поймешь, насколько смешными и выдуманными были все эти боли от футбольных клубов.
+6
-4
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Indurain Larraya
Жениться тебе надо, барин. PS: И тогда поймешь, насколько смешными и выдуманными были все эти боли от футбольных клубов.
Счастливо женат.
+4
-2
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Александр Романов
За Спартак поболей. Вот там настоящая боль
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Tun
Ответ Bunyod Turgunov
Всегда у меня в лице появляется улыбка когда фанаты МЮ начинают наезжать на Глейзерам. Команда каждый год тратит по 150-200 млн евро на трансферы но всё равно виноват Глейзеры. Если Тен Хааг не справляется с командой то причём тут Глейзеры? Перед приходом лысого шарлатан все фаны Юнайтеда восхищались Тен Хаагом а теперь щас он не даёт результаты, у команды нет чётко поставленный игры и на это виноват Глейзеры
Кто назначает управленцев, которые выбирают тренеров и работают над трансферами? Кто много лет держал Вудворда у руля всего клуба лишь за его маркетинговые успехи? Хотя кого я спрашиваю, у вас всегда улыбка на лице, тут специалисты другого профиля нужны
+2
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JBa
Ответ luu
Комментарий удален модератором
ну мы же культурные люди, зачем высер называть высером
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НеПотерплю!
Ответ Indurain Larraya
Жениться тебе надо, барин. PS: И тогда поймешь, насколько смешными и выдуманными были все эти боли от футбольных клубов.
"Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль.
Больно мне, больно,
Умирает любовь.
Больно мне, больно,
Не могу удержать я слез" 😂

Согласен с тобой!
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Спартак на месте
жадность Глейзеров переплаты за игроков определитесь там
А в чем противоречие? Речь идет о жадности при продаже и нереалистичной оценке клуба, из-за которой Джассим вышел из переговоров.
+2
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Sasha_yakov
Что Вы знаете о боли?!

Болельщик «Динамо»
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