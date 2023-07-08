15 комментариев

Я буду скучать по Де Хеа, но пришло время прощаться
Признание Дмитрия Письменского.
Кажется, на протяжении 10 лет с момента прихода Давида в клуб я ни одного игрока не любил так сильно. Устраивал многочасовые споры о его таланте и навыках, вдохновлялся для дворовых матчей нарезками сэйвов и фантазировал, как однажды на ломаном английском попрошу его о совместном фото.
В юности Де Хеа и был для меня «МЮ», не меньше.
Его сэйвы. Те самые, против законов физики, логики, здравого смысла, после которых я вместе с Елагиным орал «ДЭ ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭА ЧТО ТВОРИТ, ЭТО ФЕНОМЕНАЛЬНО» – вратарей надежнее много, вратарей эффектнее – сорри, так не сможет никто.
Да, никто, потому что отбить удар в упор, а потом за доли секунды среагировать на добивание и предотвратить за 1,5-2 секунды 1,78 гола (данные продвинутой метрики Post Shot Expected Goals от Opta) мог только Давид.
Де Хеа был кумиром без недостатков – иллюстрация не то что юношеского, детского максимализма и слепой идеализации. Не отбивает пенальти – плевать, пускает под собой – а какая разница, если в прошлом матче дважды тащил из девятки?
Когда Давид спрашивал у Швайнштайгера «скажи, я лучше Нойера?» после топ-матчей, я искренне не понимал, почему у него вообще возникает такой вопрос. Конечно, ты лучше!
Я ненавидел Дель Боске за выбор на ЧМ-2014 увядающего Касильяса, а не всеотбивающего Давида. Сомневался в Сульшере, который отодвинул Де Хеа в запас и поставил на первый план Хендерсона.
И даже после трагического финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который Давид проиграл как минимум для себя (пропустить 11 пенальти и не забить решающий – катастрофа) я все еще верил, что он оживет – 30 лет не финиш для такого игрока.
Но именно приход тренера, с которым у «МЮ» есть будущее, доказал: Давид остается в прошлом. Новому «МЮ» нужны новые лица. Ограниченный в навыках Де Хеа никогда не пройдет суровый фэйс-контроль Тен Хага, для которого голкипер должен быть еще одним полевым. Справиться с реалиями другого футбола оказалось сложнее, чем нырять за мячом в девятку.
Взгляд через призму системы Тен Хага показал, насколько устарели Де Хеа и его игра. Он и сам как будто почувствовал, что уже не тянет – а потому поплыл и стал ошибаться неприлично часто, убивая привозами целые матчи.
Андре Онана (именно он теперь будет жить в вечном сравнении с Давидом) окончательно разрубит связь «МЮ» с легендарным прошлым. Де Хеа – последний чемпион Фергюсона, который не досидел, а именно доиграл до глобальной смены поколений. Не всегда хорошо, а иногда до боли провально, но именно Давид был вечной (так казалось) связью двух разных эпох.
Я верю: где бы он ни оказался в итоге, куражные сэйвы и шоу-матчи никуда не денутся – ему по-прежнему плевать, откуда тащить и сколько соперников в штрафной. Но сейчас, в 2023-м, я понимаю, что прощаться нужно было гораздо раньше. Хорошо, что это произошло хотя бы в этой точке.
Из легенды смутного времени «МЮ» Давид вырос в легенду без оговорок. Паршивое прощание (мутные дела с новым контрактом, зарплата в котором понижалась дважды) смазало красивый финал –отбитый пенальти и «Золотая перчатка» АПЛ в последней игре, – но не исключила главного.
Давид Де Хеа – безумно крутой вратарь, которого будет не хватать АПЛ. Но «Юнайтед» без него станет лучше.
Последний чемпионский «Ман Юнайтед». Где они сейчас?
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Catherine Ivill
Тем не менее, признаю величие Де Хеа, один из лучших вратарей 10-х!
Успехов Давиду!
https://www.youtube.com/shorts/QvSbyQMgJj8
Пусть он как-то потормознутей что ли стал. Раньше его реакция была на феноменальном уровне. Но еще что-то от пикового Давида осталось.
Играл бы он во времена когда вратари были узкопрофильными был бы как рыба в воде
Когда он вроде из 7 ударов в створ пропустил 6 голов(без учета серии пенальти)стал жутко нестабильным вратарем
Но пора двигаться дальше.
Да, прощание необходимое, но от того абсолютно не легче. А кому легко прощаться с теми, кого мы любим? Давид, несмотря на историю с факсом, доказал всем и всё в клубе, стал его легендой.
Прощай, Давид!(