15 комментариев

Признание Дмитрия Письменского.

Кажется, на протяжении 10 лет с момента прихода Давида в клуб я ни одного игрока не любил так сильно. Устраивал многочасовые споры о его таланте и навыках, вдохновлялся для дворовых матчей нарезками сэйвов и фантазировал, как однажды на ломаном английском попрошу его о совместном фото.

В юности Де Хеа и был для меня «МЮ», не меньше.

Его сэйвы. Те самые, против законов физики, логики, здравого смысла, после которых я вместе с Елагиным орал «ДЭ ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭА ЧТО ТВОРИТ, ЭТО ФЕНОМЕНАЛЬНО» – вратарей надежнее много, вратарей эффектнее – сорри, так не сможет никто.

Да, никто, потому что отбить удар в упор, а потом за доли секунды среагировать на добивание и предотвратить за 1,5-2 секунды 1,78 гола (данные продвинутой метрики Post Shot Expected Goals от Opta) мог только Давид.

Де Хеа был кумиром без недостатков – иллюстрация не то что юношеского, детского максимализма и слепой идеализации. Не отбивает пенальти – плевать, пускает под собой – а какая разница, если в прошлом матче дважды тащил из девятки?

Когда Давид спрашивал у Швайнштайгера «скажи, я лучше Нойера?» после топ-матчей, я искренне не понимал, почему у него вообще возникает такой вопрос. Конечно, ты лучше!

Я ненавидел Дель Боске за выбор на ЧМ-2014 увядающего Касильяса, а не всеотбивающего Давида. Сомневался в Сульшере, который отодвинул Де Хеа в запас и поставил на первый план Хендерсона.

И даже после трагического финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который Давид проиграл как минимум для себя (пропустить 11 пенальти и не забить решающий – катастрофа) я все еще верил, что он оживет – 30 лет не финиш для такого игрока.

Но именно приход тренера, с которым у «МЮ» есть будущее, доказал: Давид остается в прошлом. Новому «МЮ» нужны новые лица. Ограниченный в навыках Де Хеа никогда не пройдет суровый фэйс-контроль Тен Хага, для которого голкипер должен быть еще одним полевым. Справиться с реалиями другого футбола оказалось сложнее, чем нырять за мячом в девятку.

Взгляд через призму системы Тен Хага показал, насколько устарели Де Хеа и его игра. Он и сам как будто почувствовал, что уже не тянет – а потому поплыл и стал ошибаться неприлично часто, убивая привозами целые матчи.

Андре Онана (именно он теперь будет жить в вечном сравнении с Давидом) окончательно разрубит связь «МЮ» с легендарным прошлым. Де Хеа – последний чемпион Фергюсона, который не досидел, а именно доиграл до глобальной смены поколений. Не всегда хорошо, а иногда до боли провально, но именно Давид был вечной (так казалось) связью двух разных эпох.

Я верю: где бы он ни оказался в итоге, куражные сэйвы и шоу-матчи никуда не денутся – ему по-прежнему плевать, откуда тащить и сколько соперников в штрафной. Но сейчас, в 2023-м, я понимаю, что прощаться нужно было гораздо раньше. Хорошо, что это произошло хотя бы в этой точке.

Из легенды смутного времени «МЮ» Давид вырос в легенду без оговорок. Паршивое прощание (мутные дела с новым контрактом, зарплата в котором понижалась дважды) смазало красивый финал –отбитый пенальти и «Золотая перчатка» АПЛ в последней игре, – но не исключила главного.

Давид Де Хеа – безумно крутой вратарь, которого будет не хватать АПЛ. Но «Юнайтед» без него станет лучше.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Catherine Ivill