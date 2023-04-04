23 комментария

«Челси» уволил Грэма Поттера – тренер не дотянул до конца сезона АПЛ всего 10 матчей. Пока что команду возглавит Бруно Сальтор, но Боули, похоже, уже прикидывает варианты на место Поттера. Фабрицио Романо сообщает, что фаворит «Челси» – уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн. В списке Боули (по данным журналиста The Independent Мигеля Дилэйни) также есть Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби, но немец котируется выше. Если Юлиана все же назначат, мы получим самые безумный тренерский круговорот в истории!

Пользователи в комментах уже нашли логику в решениях «Челси». Звучит как план!

Фото:Gettyimages.ru/George Wood / Stringer