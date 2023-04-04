Буря в стакане
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Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках

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«Челси» уволил Грэма Поттера – тренер не дотянул до конца сезона АПЛ всего 10 матчей. Пока что команду возглавит Бруно Сальтор, но Боули, похоже, уже прикидывает варианты на место Поттера. Фабрицио Романо сообщает, что фаворит «Челси» – уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн. В списке Боули (по данным журналиста The Independent Мигеля Дилэйни) также есть Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби, но немец котируется выше. Если Юлиана все же назначат, мы получим самые безумный тренерский круговорот в истории!

Пользователи в комментах уже нашли логику в решениях «Челси». Звучит как план!

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Фото:Gettyimages.ru/George Wood / Stringer

23 комментария

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Растиньяк
Челси..решилО🤦🏼‍♂️
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Английский_пациент
Ответ jeckk
А Поттер с кем куда?
Поттер в Вотфорд
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универсал78
Ответ Mason Mount 2208
Добро пожаловать Нагельсманн) И будьте добры поставьте плюсики )
будет прикол, если Нагельсман откажется!
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Ноно Гомес
Конечно Зизу хотелось, но Луис Энрике по опытнее будет чем юниор Нагель)
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Максим Пантелеев
По договору Боули не может продать клуб раньше чем через 10 лет.
+1
-1
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Максим Пантелеев
Ответ Вячеслав Пустохин
Как мне кажется: ещё большой вопрос кто из топовых тренеров пойдет к такому руководителю клуба.
кто хочет хорошо заработать за минимум времени
+2
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Совесть Черданцева
Ответ jeckk
А Поттер с кем куда?
С Волан-де-Мортом в паб
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Люди Как люди
Чтобы Нагельсман согласился, Боэли надо полностью вложиться. Боэли испортил уже свою репутацию.
+3
0
+3
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Вячеслав Пустохин
Как мне кажется: ещё большой вопрос кто из топовых тренеров пойдет к такому руководителю клуба.
+2
0
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Wagner
Ответ jeckk
А Поттер с кем куда?
В чемпионшип с Лестером.
0
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Wagner
Не факт, что Нагельсмана возьмут. У него нет ватсапа.
+4
0
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Ruscello
Ответ Vietnam
Прям Бермудский треугольник - выпловет ли кто-то из них с трофеем?
Треугольник печали -Triangle of sadness
+3
0
+3
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Виктор Суворов
Ответ jeckk
А Поттер с кем куда?
пусть идёт искать крестражи
+50
-1
+49
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DynamoUfa
Почти спартаковский цикл
+3
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Турбулентность уровня «никогда такого ещё не было». Как бы тут новый рулевой не ушел в штопор
+3
0
+3
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killerlook
Ответ Vietnam
Прям Бермудский треугольник - выпловет ли кто-то из них с трофеем?
выплОвет) казалось бы, к чему здесь плов?))
+7
0
+7
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Dilshod Kasimov
Ответ Vietnam
Прям Бермудский треугольник - выпловет ли кто-то из них с трофеем?
точно
+1
0
+1
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Dilshod Kasimov
Ответ Mason Mount 2208
Добро пожаловать Нагельсманн) И будьте добры поставьте плюсики )
правильно
+3
-1
+2
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Abnormal
Турбулентность на максимум, справится ли пилот.
+2
-1
+1
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jeckk
Ответ Артем Павлович
Будет прикол, если Нагельсман с Челси пройдет Реал, а Бавария пройдет Сити.
А Поттер с кем куда?
+10
0
+10
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Vietnam
Прям Бермудский треугольник - выпловет ли кто-то из них с трофеем?
+4
-2
+2
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Артем Павлович
Будет прикол, если Нагельсман с Челси пройдет Реал, а Бавария пройдет Сити.
+21
-4
+17
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Mason Mount 2208
Добро пожаловать Нагельсманн)
И будьте добры поставьте плюсики )
+12
-6
+6
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