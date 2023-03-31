28 комментариев

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами
Но в клубе сомневаются.
На днях The Athletic выкатил огромный текст о поведении Мэйсона Гринвуда до ареста по делу об изнасиловании. Автор материала Лори Уитуэлл писал, что «сейчас Гринвуд готов проломить кирпичную стену, чтобы снова сыграть за «Ман Юнайтед». Вчера автор Daily Mail Мэтт Хьюз поделился новой порцией инсайдов по делу Гринвуда. Источник менее надежный, чем The Athletic, но данные Хьюза как минимум не противоречат более ранней информации и скорее дополняют ее, отвечая на возможные вопросы.
Еще немного более ранних инсайдов: • В начале марта The Athletic писал, что любое окончательное решение по Гринвуду (с учетом результатов расследования) будет принято Джоэлем Глейзером и Ричардом Арнольдом. Мнение Эрика тен Хага также учтут. • Тогда же The Sun пальнул инсайдом – Гринвуд не вернется в сборную Англии, пока ее возглавляет Гарет Саутгейт. • Через две недели появилась информация, что футболист намерен жениться на Харриет Робсон. The Sun писал, что пара ждет ребенка.
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Гарначо – самая дерзкая звездочка «МЮ». Он восхищается Криштиану и очаровывает Тен Хага
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker
Он не провел ни одной тренировки с командой. Пока наберет форму, пока поймёт систему Тен Хага уже и сезон закончится. Поэтому нет смысла его сейчас возвращать, лучше подождать конец сезона - не известно как его возвращение может повлиять на раздевалку, да и к лету информационный шум поутихнуть должен
Остаётся только Антоний, который тоже так себе пока.
Не им же эти 8 лямов платить