28 комментариев

Но в клубе сомневаются.

На днях The Athletic выкатил огромный текст о поведении Мэйсона Гринвуда до ареста по делу об изнасиловании. Автор материала Лори Уитуэлл писал, что «сейчас Гринвуд готов проломить кирпичную стену, чтобы снова сыграть за «Ман Юнайтед» . Вчера автор Daily Mail Мэтт Хьюз поделился новой порцией инсайдов по делу Гринвуда. Источник менее надежный, чем The Athletic, но данные Хьюза как минимум не противоречат более ранней информации и скорее дополняют ее, отвечая на возможные вопросы.

Еще немного более ранних инсайдов: • В начале марта The Athletic писал, что любое окончательное решение по Гринвуду (с учетом результатов расследования) будет принято Джоэлем Глейзером и Ричардом Арнольдом. Мнение Эрика тен Хага также учтут. • Тогда же The Sun пальнул инсайдом – Гринвуд не вернется в сборную Англии, пока ее возглавляет Гарет Саутгейт. • Через две недели появилась информация, что футболист намерен жениться на Харриет Робсон. The Sun писал, что пара ждет ребенка.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker