Буря в стакане
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Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами

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Но в клубе сомневаются.

На днях The Athletic выкатил огромный текст о поведении Мэйсона Гринвуда до ареста по делу об изнасиловании. Автор материала Лори Уитуэлл писал, что «сейчас Гринвуд готов проломить кирпичную стену, чтобы снова сыграть за «Ман Юнайтед». Вчера автор Daily Mail Мэтт Хьюз поделился новой порцией инсайдов по делу Гринвуда. Источник менее надежный, чем The Athletic, но данные Хьюза как минимум не противоречат более ранней информации и скорее дополняют ее, отвечая на возможные вопросы.

Еще немного более ранних инсайдов: • В начале марта The Athletic писал, что любое окончательное решение по Гринвуду (с учетом результатов расследования) будет принято Джоэлем Глейзером и Ричардом Арнольдом. Мнение Эрика тен Хага также учтут. • Тогда же The Sun пальнул инсайдом – Гринвуд не вернется в сборную Англии, пока ее возглавляет Гарет Саутгейт.  • Через две недели появилась информация, что футболист намерен жениться на Харриет Робсон. The Sun писал, что пара ждет ребенка.

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Гарначо – самая дерзкая звездочка «МЮ». Он восхищается Криштиану и очаровывает Тен Хага

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

28 комментариев

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aya
В аренду ему надо, года на два! В Турцию, например.
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Гектор Печорин
Если футбольный отдел за его возвращение, то нужно возвращать. Репутационные риски пусть идут лесом, если красиво обрисовать возвращение то скоро все забудут
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Руслан Чесебиев
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
Одноногий Антони, не стабильный Санчо, сырой Факундо и никакой Эланга. Гринвуд обострял намного лучше всех вышеперечисленных игроков, да и удар у него с обеих ног разительный. Лично по мне так лучше Гринвуд чем тот же Антони или Санчо🤷🏻‍♂️
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Balt
Для АПЛ это тонкий момент. Как бы не пришлось вообще в другую лигу валить. В АПЛ там ну так следят за либерастично-политично-феминистично-блм-лгбт трендами что даже вон, давние голы в АПЛ российских игроков не включили в подборку свою, хотя казалось бы, ну было это всё задолго до всех событий нынешних. Но нет, отмена так отмена. Чуть что на коленки призывают вставать и повязки одевать и если кто-то что-то не то скажет то всё, ой-ой-ой. А тут у чувака такие обвинения были что чуть не испепелили и не отменили полностью, и главное манипуляторше его ничего, всё с рук сошло стоило только ему согласиться на её условия и сейчас вместе они такие "счастливые" и ждут ребёнка. Как? Что за дурдом?
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Vezdexodof
Ответ jem777
Я бы выгнал из клуба. Вряд ли такой токсик по жизни исправится. Со временем опять могут быть проблемы в раздевалке МЮ.)
Выгони себя с ветки МЮ ))
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ыфвфывфыв авфыаыва
жду его в роме. моуру пригодится. как раз жозе его и начал подводить к тренировка основной команды в 16 лет
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Arsen Arsen
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
пацан с обоих ног стреляет хорошо
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UseR
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
Антони ни о чем, санчо переоцененный
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Надо возвращать в состав. Это талант и свой воспитанник. При должном отношении может вернуться на свой прежний уровень и даже прибавить. Главное дать шанс.
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cruyff_14
Мэйсон-убийца штрафной. Хочется верить, что останется. Хотя бы дать шанс.
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chicharitto
гнать ссаной метлой
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Dm Kznts
Ответ jem777
Я бы выгнал из клуба. Вряд ли такой токсик по жизни исправится. Со временем опять могут быть проблемы в раздевалке МЮ.)
выгонишь кого нибудь с арсенала )
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SegaYasch
Ответ Вертуальный
Он как игрок лучше вместо взятые Антони санчо и гарначо и не чуть не уступает Решфорду .. еще обе ноги Робочие он на ровне с мбапе и холонда стал бы щас если не разрушил все
Он был лучше когда играл, в каком он сейчас состоянии не известно.
Он не провел ни одной тренировки с командой. Пока наберет форму, пока поймёт систему Тен Хага уже и сезон закончится. Поэтому нет смысла его сейчас возвращать, лучше подождать конец сезона - не известно как его возвращение может повлиять на раздевалку, да и к лету информационный шум поутихнуть должен
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Виьалий
Считаю, не нужно тянуть в новый, возрождающийся клуб старые болячки
+1
-2
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Максим Черкашин
Ответ Vezdexodof
Жду Гриню в основе.
Чарльтона.😎
+6
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jem777
Я бы выгнал из клуба. Вряд ли такой токсик по жизни исправится. Со временем опять могут быть проблемы в раздевалке МЮ.)
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Ksandvankneshas
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
Эланга днарь. Пельестри, будем чесными, тоже середняк пока. Санчо депресивный редко играет нормально вообще, не говоря уж про правый фланг, куда он полтора раза выходил да и то в товарняках.
Остаётся только Антоний, который тоже так себе пока.
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dimsdims
В Турциб его. Клуб больше одного игрока.
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карбонтехинвест карбонтехинвест
В этом сезоне ТХ не будет ничего менять, а вот летом, в предсезонке, когда кучу народа начнут продавать, раздавать и просто отправлять - Гринвуд получит шанс. Да и по позиции, он может и справа, и в центрального нападающего сыграть... Он совершенно другого стиля игрок, чем Антони и Санчо... Тем более Санчо ТХ будет перемещать под нападающими.
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Dm Kznts
как бы фемки Юнайтед не продавили позицию клуба по Грине.
Не им же эти 8 лямов платить
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Neron
Ну в Юнайтед же одни дураки сидят! Растили его с 6-ти лет, сколько в него вложили, полтора года платят ему полную зп, чтобы ещё парашютом ему 8 лямов накинуть и отпустить…. В любой клуб мира бесплатно…))) Гениально! P.S. Условный Аль-Наср 100 прямо сейчас наличкой выложит за Гринвуда! Может он не захочет конечно в пустыню, но Турки дадут 40 легко! Да и условной Барсе или Интеру до лампочки что там на Альбионе с харрасментом, загребут только в путь!
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Answer1
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
У Гринвуда был огромный потенциал стать топовой 9кой. Шикарный удар с обеих ног, хорошая стартовая скорость, хладнокровие. По манере игры, очень напоминал Ван Перси, который тоже начинал карьеру на фланге. Я не вижу Гринвуда на фланге атаки - его кроссы ужасны, но вот в качестве ЦН, если не растерял все скиллы за год простоя, это будет лучшее летнее приобретение для команды Тен Хага.
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Neron
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
За тем, что справа он сильнее всех, тобой перечисленных, а на месте 9-ке вообще в клубе никого нет, кроме него!
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Rememberme1
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
антони и санчо играют разве? Присутствуют если только
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Вертуальный
Ответ Semper fidelis
А зачем он нужен? Справа играют антони, санчо, факундо, иногда эланга. Слева застолбил место решфорд, есть гарначо. Не больно то он и нужен команде
Он как игрок лучше вместо взятые Антони санчо и гарначо и не чуть не уступает Решфорду .. еще обе ноги Робочие он на ровне с мбапе и холонда стал бы щас если не разрушил все
+19
-8
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