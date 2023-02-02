«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»

В списке сразу три новичка сезона.

Под закрытие трансферного окна «Челси» дожал «Бенфику» и купил Энцо Фернандеса – аргентинец стал самой дорогой покупкой в истории АПЛ.

А вот как выглядит топ-10.

• Первая, пятая и десятая строчки – у новичков этого сезона, почти на треть новый топ-10.

• ‎Половину топа забрал «Юнайтед», который покупкой Погба поставил рекорд летом 2016-го − после этого ни разу не платил больше 100 млн.

• В топе не все представители «Большой шестерки». Самая дорогая покупка «Арсенала» − Пепе за 80 млн евро (11-14 места в топе), максимум «Тоттенхэма» − 60 млн за Ндомбеле (32-35 места).

Ждем от Тодда Боули нового рекорда уже летом?

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund