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«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»

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В списке сразу три новичка сезона.

Под закрытие трансферного окна «Челси» дожал «Бенфику» и купил Энцо Фернандеса – аргентинец стал самой дорогой покупкой в истории АПЛ.

А вот как выглядит топ-10.

• Первая, пятая и десятая строчки – у новичков этого сезона, почти на треть новый топ-10.

• ‎Половину топа забрал «Юнайтед», который покупкой Погба поставил рекорд летом 2016-го − после этого ни разу не платил больше 100 млн.

• В топе не все представители «Большой шестерки». Самая дорогая покупка «Арсенала» − Пепе за 80 млн евро (11-14 места в топе), максимум «Тоттенхэма» − 60 млн за Ндомбеле (32-35 места).

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Фото: globallookpress.com/Joel Marklund

41 комментарий

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Kyancey
Ответ See what
Раз в списке нет Дарвина Нуньеса, Холланда, Мудрика, то их трансферы никто не назовет провальными
Как на данный момент можно судить о том, провальный ли трансфер Мудрика в «Челси»?
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Evgen_Hazard
Вот убери отсюда букаку и нормально
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Иван Абланов
Ответ Noob Saibot
Что тогда про Челси говорить)
Челси совсем недавно кубок ЛЧ брал, и в качестве подарка Рома вернул блудного сына. Очень жаль что тогда взяли РЛ...
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Gutal1n
Кроме Ван Дейка никто и близко не отбил свой трансфер
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Сергей Джунь
У МЮ ни один из купленных игроков не стал легендой, а Ливерпуля один, но какой точный.
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Алексей Половков
Ответ Саид Исаев
Ну МС был хорошо и до Грилиша честно говоря
А это здесь при чем? Разве от того что МС был хорош до него, то Грилиш плохой трансфер?
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Саид Исаев
Ответ Алексей Половков
Грилиш очень хорош
Ну МС был хорошо и до Грилиша честно говоря
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Noob Saibot
Что тогда про Челси говорить)
Покупкам Челси меньше года, поэтому пока рано говорить.
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jem777
Лукаку озолотил своего агента.)))
+2
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See what
Раз в списке нет Дарвина Нуньеса, Холланда, Мудрика, то их трансферы никто не назовет провальными
+1
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Noob Saibot
Ответ Arima Baki
Эх МЮ, столько бабла считай в никуда
Что тогда про Челси говорить)
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Topper_Harley_SPB
Если не брать трансфер Энцо, то из оставшихся 9 самых дорогих трансферов АПЛ только Ван Дейк отработал свой ценник.
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Анхолик
Ахахаха Антони, не знал что он сотку стоил 🤣🤣🤣 20 много было за него
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r24y48pvqr
Ромелу крут! Два клуба обокрали
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гель кристины
Но мешок по прежнему Сити. Не перепутайте!
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Kostyanz13
Ответ alim_liver_kz
Агент Лукаку умудрился аж дважды наживится)
Там вроде разные агенты были)
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newjersey
Ответ DolJun
мандингос дважды в этом списке - собственно все, что нужно знать о рекордных трансферах в апл. иметь столько денег - и вкладывать их так бездарно, буквально сжигая - видимо это и есть суперсила апл.
Болеть за кого-то из аплол это себя не уважать
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newjersey
Самая бестолковая лига, целевая аудитория это видимо арабские подростки
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Санжар Уразбаев
Токо Ван Дейк стоил этих денег
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Андрей Калинин
Ответ Viktor Levin
Очень странно писать, что только Ван Дейк себя оправдал. На данный момент это скорее так, но у разных людей ещё карьера в клубе только начинается. Особенно нравятся комментарии "9/10 провал", это видимо уже учитывают Энцо, гениально.)) Антони первый сезон, и ещё рано делать выводы кроме того, что сразу он не показывает топовый уровень. Грилиш в этом сезоне прогрессирует, но конечно на эти деньги пока что не играет, но ещё куча времени есть. Фофана вообще поиграть не успел, посмотрем что будет после травмы. Санчо пока что разочаровывает, но есть все шансы исправиться ещё. Остальные да, ближе к провалу: Лукаку х2, Магуайер и Погба, хотя последнего я бы не назвал провалом, всё такие между успехом и провалом есть множество средних значений и Погба именно что середняк.
Грилиш как раз эталонный трансфер в плане денег, 100+ лямов это праймовый Месси/роналду 10 лет назад, сейчас 100 лямов это именно Джек Грилиш, не переплата ни разу, такой сейчас рынок
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Sergey Kuznetsov
Ответ Kir6illf023
ну, Магуайр первые два сезона был неплох, стоит отдать должное
не плох по сравнению с кем? с Васиным?)
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Алексей Половков
Ответ mansur_axe
Из всего списка оправдал только Ван Дейк, остальные ни о чем.
Грилиш очень хорош
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Вертуальный
Погба вообще крут дважды уйти бесплатно
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Вертуальный
Холодильник уже 6 теперь груз цены не давит на него может показать класс
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Вертуальный
Бешеные суммы предлагают хоть бы играли
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