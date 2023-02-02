«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»
В списке сразу три новичка сезона.
Под закрытие трансферного окна «Челси» дожал «Бенфику» и купил Энцо Фернандеса – аргентинец стал самой дорогой покупкой в истории АПЛ.
А вот как выглядит топ-10.
• Первая, пятая и десятая строчки – у новичков этого сезона, почти на треть новый топ-10.
• Половину топа забрал «Юнайтед», который покупкой Погба поставил рекорд летом 2016-го − после этого ни разу не платил больше 100 млн.
• В топе не все представители «Большой шестерки». Самая дорогая покупка «Арсенала» − Пепе за 80 млн евро (11-14 места в топе), максимум «Тоттенхэма» − 60 млн за Ндомбеле (32-35 места).
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Фото: globallookpress.com/Joel Marklund
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