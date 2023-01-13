Главные взлеты и падения в АПЛ за год: у «Ньюкасла» +25 очков, «Челси» идет с −13

Причины у всех разные.

Новый сезон АПЛ дарит целую пачку открытий: положительных и наоборот. «Арсенал» лидирует, «Ньюкасл» борется за ЛЧ, а не за выживание − а вот «Вест Хэм» обвалился в зону вылета.

Есть по четыре ярких примера команд, которые выше других взлетели или опустились относительно такого же отрезка в прошлом сезоне.

Начинает с позитива.

Главное достижение − летом удалось сохранить почти всех лидеров (ушел только Кристиан Эриксен).

А еще команда стала настоящей грозой топов: обыграли «МЮ», «Ливерпуль», «Сити» и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Челси».

После лихорадочного прошлого сезона «МЮ» приходит в себя с настоящим тренером.

Состав тоже усилился: под основу пришли Мартинес, Эриксен и Каземиро, а Рэшфорд залечил все свои травмы и тащит.

Микель Артета медленно, но уверенно создал претендента на чемпионство: «Арсенал» 15 лет не лидировал под и на старте нового года.

Сейчас есть пять очков преимущества над «Манчестер Сити» и фундамент – привлекательная, содержательная игра.

Тут все просто: в октябре 2021-го Суверенный фонд Саудовской Аравии купил клуб. Новые владельцы сначала назначили Эдди Хау, затем поддержали нового тренера на трансферном рынке.

Пока новая конструкция удивительно хорошо работает, места в тройке вряд ли ждали настолько быстро.

А вот четверка клубов, провалившихся сильнее других.

Команда провалилась при Бруну Лаже. Хулен Лопетеги, пришедший в ноябре спасателем, постепенно выравнивает ситуацию.

«Вулвз» выиграли три матча из шести последних − правда, только один из них в АПЛ.

На Клоппа навалилось все и сразу: прессинг не работает, много травм, игроки устали и постарели. Против «МЮ» Клопп выпустил в старте шестерых старше 30 лет.

Надежда на весеннюю перезагрузку и освежение трансферами вроде Коди Гакпо.

«Челси» начал с трех поражений в семи матчах на старте. Томас Тухель сразу не поладил с новым владельцем Тоддом Боули, поэтому последователь Романа Абрамовича не стал тянуть с увольнением.

Правда, результаты при Грэме Поттере только хуже, а трансферы – как новичок Жоао Феликс, удалившийся в первом же матче – пока не спасают.

Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание.

Кажется, дело в слишком резкой попытке измениться: клуб потратил летом 160 млн фунтов на трансферы, но не может внедрить сразу всех новичков.