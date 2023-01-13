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Главные взлеты и падения в АПЛ за год: у «Ньюкасла» +25 очков, «Челси» идет с −13

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Причины у всех разные.

Новый сезон АПЛ дарит целую пачку открытий: положительных и наоборот. «Арсенал» лидирует, «Ньюкасл» борется за ЛЧ, а не за выживание − а вот «Вест Хэм» обвалился в зону вылета.

Есть по четыре ярких примера команд, которые выше других взлетели или опустились относительно такого же отрезка в прошлом сезоне.

Начинает с позитива.

Главное достижение − летом удалось сохранить почти всех лидеров (ушел только Кристиан Эриксен).

А еще команда стала настоящей грозой топов: обыграли «МЮ», «Ливерпуль», «Сити» и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Челси».

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После лихорадочного прошлого сезона «МЮ» приходит в себя с настоящим тренером.

Состав тоже усилился: под основу пришли Мартинес, Эриксен и Каземиро, а Рэшфорд залечил все свои травмы и тащит.

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Микель Артета медленно, но уверенно создал претендента на чемпионство: «Арсенал» 15 лет не лидировал под и на старте нового года.

Сейчас есть пять очков преимущества над «Манчестер Сити» и фундамент – привлекательная, содержательная игра.

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Тут все просто: в октябре 2021-го Суверенный фонд Саудовской Аравии купил клуб. Новые владельцы сначала назначили Эдди Хау, затем поддержали нового тренера на трансферном рынке.

Пока новая конструкция удивительно хорошо работает, места в тройке вряд ли ждали настолько быстро.

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А вот четверка клубов, провалившихся сильнее других.

Команда провалилась при Бруну Лаже. Хулен Лопетеги, пришедший в ноябре спасателем, постепенно выравнивает ситуацию.

«Вулвз» выиграли три матча из шести последних − правда, только один из них в АПЛ.

На Клоппа навалилось все и сразу: прессинг не работает, много травм, игроки устали и постарели. Против «МЮ» Клопп выпустил в старте шестерых старше 30 лет.

Надежда на весеннюю перезагрузку и освежение трансферами вроде Коди Гакпо.

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«Челси» начал с трех поражений в семи матчах на старте. Томас Тухель сразу не поладил с новым владельцем Тоддом Боули, поэтому последователь Романа Абрамовича не стал тянуть с увольнением.

Правда, результаты при Грэме Поттере только хуже, а трансферы – как новичок Жоао Феликс, удалившийся в первом же матче – пока не спасают.

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Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание.

Кажется, дело в слишком резкой попытке измениться: клуб потратил летом 160 млн фунтов на трансферы, но не может внедрить сразу всех новичков.

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29 комментариев

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Lucky Guy
Почему-то автор пытается оправдать Клоппа тем, что футболисты постарели. У того же Реала такие же дела с возрастом, но от этого команда не играет хуже
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113k
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Сити, Ньюкасл, кто следующий? А ведь есть еще Эвертон, который тоже привлекателен для покупки, Астон Вилла. С такими соперниками будет настоящим достижением попасть в топ 4.
Еслиб я имел миллирды, я бы сначала смотрел бы на стадионы, и покупал бы клуб с огромным стадиком. Ньюкасл всегда всем показывал и кричал, купите меня.
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bengalsckyzh
Сколько же в их чемпионатах не своих местных, а понаехавших... Ужас...
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Слава Дробышевкий
а Эвертон?
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Nuraly Amirov
Ответ Shamarin
Сумма стоимости состава какая у сорок и какое место в АПЛ по этому показателю?
7й состав, идут чуть выше из-за аномальных провалов Ливера и Челси
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Сити, Ньюкасл, кто следующий? А ведь есть еще Эвертон, который тоже привлекателен для покупки, Астон Вилла. С такими соперниками будет настоящим достижением попасть в топ 4.
+1
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фанат_реала
Брентфорд лучшие 💪💪💪
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Максим Черкашин
Ну это нормально, в АПЛ безумная конкуренция. Сейчас в зону ЛЧ команд восемь и сложно держать темп набора очков.:))))
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Абобус Младший
Представьте,если Ливерпуль в этом сезоне играл как раньше.
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Shamarin
Ответ Джейме Ланнистер
Видел их матч. Односезонная акция как у Вулвс. десятки фолов и надежда на стандарты и все.
Ты поди уже миллиарды поднял на ставках с такими фундаментальными знаниями.. гыыы
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Михаил Ж.
Проблема Вест-Хэма в новой финансовой ситуации. Как и Лестер, ВХ будет жить по средствам и скоро вернется на привычные позиции ниже 10-го места надолго. Выход в первую шестерку был исключением из правил, а не правилом.
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Artūras Grigas
Ответ Eugene Lazarev
Можешь сам статью написать, если чего-то не хватает)
Могу , но не хочу. И че? Думаешь буду тупее авторов этой статьи?
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Eugene Lazarev
Ответ Artūras Grigas
Тупо и не смешно. Во первых - тупо говорить что , Ньюкасл рвется в ЛЧ. И во вторых - может покажете табличку комад по травмам и "ошибки" ( которые повлияли на исход матча ) арбитров?!
Можешь сам статью написать, если чего-то не хватает)
+4
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Artūras Grigas
Тупо и не смешно. Во первых - тупо говорить что , Ньюкасл рвется в ЛЧ. И во вторых - может покажете табличку комад по травмам и "ошибки" ( которые повлияли на исход матча ) арбитров?!
+1
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Колено решфорда
Ответ Джейме Ланнистер
Видел их матч. Односезонная акция как у Вулвс. десятки фолов и надежда на стандарты и все.
А я думаю, это планомерное развитие. Но 3 место конечно оверперформ, Ттх, Ливер или Челси заползут в ЛЧ.
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Вертуальный
У Ньюкасла бабки появились вот и прогресс
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Vadiay
Ответ Орёл-Решка
Вест Хэм был приятным сюрпризом в прошлом году, а в этом превратился в борца за выживание. Авторы Спортса, конечно, любят поиздеваться над русским языком, но здесь всё-таки в вас проблема.
Бывает, конечно, авторы коверкают русский язык в статьях. И, всё-таки, в большинстве случаев сами читатели не владеют русским так, как следовало бы, чтобы при прочтении не возникало вопросов о смысле статьи.
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Heisenberg
Ответ Тиксон
Ньюкасл стремительное оздоровление прошел, и продолжает развиваться стремительно. Вот что удивляет
Это не то что оздоровление, это настоящяя модернизация! По праву находятся на третьем месте в сильнейшей лиге мире, это они ещё не начали по настоящему вливать свои деньги.
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Алексей Можжухин
"Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание". И что тут приятного? Автор на столько не любит этот клуб?
прочти еще раз это предложение, не торопясь. Или посоветуйся с кем-то. Там другой смысл.
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Дмитрий Письменский
Боже, ну вы хоть прочтите нормально, пожалуйста. «Из приятного сюрприза превратился…» Приятный – это применительно к самому ВХЮ и их игре в прошлом году, а не к провалу в этом. Там даже нет знаков препинания, намекающих толковать так, как это сделали вы. «Вест Хэм» был приятным сюрпризом. А стал борцом за выживание.
миром правит безграмотность и спешка сказать что-то на публику первым
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Тиксон
Ньюкасл стремительное оздоровление прошел, и продолжает развиваться стремительно. Вот что удивляет
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Орёл-Решка
Ответ Алексей Можжухин
"Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание". И что тут приятного? Автор на столько не любит этот клуб?
Вест Хэм был приятным сюрпризом в прошлом году, а в этом превратился в борца за выживание. Авторы Спортса, конечно, любят поиздеваться над русским языком, но здесь всё-таки в вас проблема.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джейме Ланнистер
Ответ Shamarin
Сумма стоимости состава какая у сорок и какое место в АПЛ по этому показателю?
Видел их матч. Односезонная акция как у Вулвс. десятки фолов и надежда на стандарты и все.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
Ответ Алексей Можжухин
"Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание". И что тут приятного? Автор на столько не любит этот клуб?
Боже, ну вы хоть прочтите нормально, пожалуйста.

«Из приятного сюрприза превратился…»

Приятный – это применительно к самому ВХЮ и их игре в прошлом году, а не к провалу в этом. Там даже нет знаков препинания, намекающих толковать так, как это сделали вы.

«Вест Хэм» был приятным сюрпризом. А стал борцом за выживание.
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Можжухин
"Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание". И что тут приятного? Автор на столько не любит этот клуб?
+3
-9
-6
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