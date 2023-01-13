Главные взлеты и падения в АПЛ за год: у «Ньюкасла» +25 очков, «Челси» идет с −13
Причины у всех разные.
Новый сезон АПЛ дарит целую пачку открытий: положительных и наоборот. «Арсенал» лидирует, «Ньюкасл» борется за ЛЧ, а не за выживание − а вот «Вест Хэм» обвалился в зону вылета.
Есть по четыре ярких примера команд, которые выше других взлетели или опустились относительно такого же отрезка в прошлом сезоне.
Начинает с позитива.
Главное достижение − летом удалось сохранить почти всех лидеров (ушел только Кристиан Эриксен).
А еще команда стала настоящей грозой топов: обыграли «МЮ», «Ливерпуль», «Сити» и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Челси».
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После лихорадочного прошлого сезона «МЮ» приходит в себя с настоящим тренером.
Состав тоже усилился: под основу пришли Мартинес, Эриксен и Каземиро, а Рэшфорд залечил все свои травмы и тащит.
Тен Хаг стартовал в Англии лучше Клоппа и Гвардиолы (72% побед!). Но есть нюанс…
Микель Артета медленно, но уверенно создал претендента на чемпионство: «Арсенал» 15 лет не лидировал под и на старте нового года.
Сейчас есть пять очков преимущества над «Манчестер Сити» и фундамент – привлекательная, содержательная игра.
Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему
Тут все просто: в октябре 2021-го Суверенный фонд Саудовской Аравии купил клуб. Новые владельцы сначала назначили Эдди Хау, затем поддержали нового тренера на трансферном рынке.
Пока новая конструкция удивительно хорошо работает, места в тройке вряд ли ждали настолько быстро.
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А вот четверка клубов, провалившихся сильнее других.
Команда провалилась при Бруну Лаже. Хулен Лопетеги, пришедший в ноябре спасателем, постепенно выравнивает ситуацию.
«Вулвз» выиграли три матча из шести последних − правда, только один из них в АПЛ.
На Клоппа навалилось все и сразу: прессинг не работает, много травм, игроки устали и постарели. Против «МЮ» Клопп выпустил в старте шестерых старше 30 лет.
Надежда на весеннюю перезагрузку и освежение трансферами вроде Коди Гакпо.
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«Челси» начал с трех поражений в семи матчах на старте. Томас Тухель сразу не поладил с новым владельцем Тоддом Боули, поэтому последователь Романа Абрамовича не стал тянуть с увольнением.
Правда, результаты при Грэме Поттере только хуже, а трансферы – как новичок Жоао Феликс, удалившийся в первом же матче – пока не спасают.
Феликс начал в АПЛ с удаления. «Челси» пока без побед в 2023-м
Из приятного сюрприза «Вест Хэм» превратился в борца за выживание.
Кажется, дело в слишком резкой попытке измениться: клуб потратил летом 160 млн фунтов на трансферы, но не может внедрить сразу всех новичков.
«Из приятного сюрприза превратился…»
Приятный – это применительно к самому ВХЮ и их игре в прошлом году, а не к провалу в этом. Там даже нет знаков препинания, намекающих толковать так, как это сделали вы.
«Вест Хэм» был приятным сюрпризом. А стал борцом за выживание.