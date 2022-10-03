Кадр с грустным сэром Алексом на трибунах – традиция провальных матчей «МЮ»

Лучший индикатор игры команды.

В воскресенье «Манчестер Сити» выдал шоу в дерби с «Манчестер Юнайтед» (6:3). Перед перерывом, при счете 4:0, режиссер трансляции уже традиционно выхватил в кадр Алекса Фергюсона. Легендарный тренер явно был расстроен.

Лицо Фергюсона во время дерби лучше всего описывает происходящее на поле.

Крупный план расстроенного шотландца – уже привычный прием.

6 марта 2022-го, во время предыдущего дерби Манчестера, сэр Алекс попал в кадр на 36-й минуте. «МЮ» пропустил дважды в первые полчаса и огрызнулся голом Санчо. Казалось, что шансы еще есть, но Фергюсон будто знал, что все кончится разгромом. Так и случилось – после перерыва Марез сделал дубль (4:1).

Перенесемся в 7 апреля 2018-го – «Ман Юнайтед» на «Этихаде» пропускает два гола за пять минут. После перерыва будет камбэк – с дублем Погба и мячом Смоллинга. Но пока сэр Алекс об этом не знает, а потому выглядит крайне печально.

Боль на лице Ферги – не только в матчах с «Сити». 16 декабря 2018-го – то самое поражение от «Ливерпуля» (1:3), после которого уволили Моуринью.

25 октября 2021-го: «Юнайтед» получил 0:5 от «Ливерпуля». Смотреть на такое больно.

19 апреля 2022-го: опять «Ливерпуль» и опять разгром. Только что Луис Диас забил второй, впереди – еще два гола (от Мане и Салаха).

Но иногда «МЮ» все же радует легендарного тренера. 7 декабря 2019-го «Юнайтед» победил «Сити» в гостях, а Фергюсон светился после гола Марсьяля.

Жаль, что грустного САФа мы видим гораздо чаще.