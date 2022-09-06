Сколько команд выигрывали ЛЧ? А клубы из скольки стран добирались до 1/4 (как Россия)? Собрали всех

The champions!

Сегодня стартует групповой этап 31-го сезона Лиги чемпионов: в 1992-м Кубок европейских чемпионов сменил название.

Российские клубы никогда не забирались дальше четвертьфинала. В 1996-м «Спартак» проиграл «Нанту» во Франции (0:2), а дома сыграл вничью (2:0 после первого тайма, но обидные 2:2 в итоге). В 2010-м ЦСКА Слуцкого вылетел от будущего победителя «Интера» – два раза по 0:1.

А представители скольких стран вообще выходили в 1/4? А в 1/2? Мы собрали клубы, которые в обновленном формате Лиги чемпионов доходили до четвертьфинала и выше.

Несколько уточнений на старте.

•‎ У клубов указана только высшая позиция. Очевидно, что «Реал» вылетал и в четвертьфинале, и в 1/2 – но в таблице он появляется только как победитель.

•‎ На каждой стадии посчитали суммарные попадания – с учетом команд, которые добирались и выше. Поэтому, например, в графе «Финал» у Италии восьмерка, но нет ни одного клуба: «Милан» и «Ювентус» выигрывали ЛЧ хотя бы раз.

• Представители 34 стран выходили в группу ЛЧ. Клубы из 16 добирались до четвертьфинала.

• По восемь команд из Англии и Испании доходили так высоко, но у Ла Лиги было больше попыток: 13 разных клубов попадали в Лигу чемпионов от этого чемпионата (у АПЛ только 10 претендентов).

• Команды из 9 стран забирались выше четвертьфинала (то есть выше России) – в том числе киевское «Динамо» Лобановского, Шевченко и Реброва в сезоне-1998/99.

• Испания недавно уступила Англии первое место в таблице коэффициентов, но в этой таблице ее подвинут нескоро: у одного «Реала» побед больше, чем у любой другой страны.

• Зато сразу 6 команд от Англии добирались до финала (вся нынешняя Big-6). Нет ни одной страны, которая бы остановилась в финале – «Порту» и «Аякс» единственное попадание своих стран в решающий матч заканчивали победой.

• Команды из 7 стран выигрывали ЛЧ. Расширение этого списка в ближайшее время крайне маловероятно. А вот к 13 клубам-победителям скоро наверняка добавятся как минимум «ПСЖ» и «Ман Сити».