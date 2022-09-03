АПЛ побила трансферный рекорд всех времен – больше 2 млрд евро за одно окно. Но с учетом инфляции сезон не будет историческим

Новый ТВ-контракт позволяет клубам столько тратить.

Трансферное окно в Европе наконец закрыто – можно остановиться и перестать тратить деньги. Да-да, английские клубы, это мы вам.

Антони, Нуньес, Фофана – дорогими трансферами АПЛ побила исторический рекорд.

Вот как выглядит доминирование на трансферном рынке.

•‎ Только Ла Лига и АПЛ ушли в минус. Правда, на чистые расходы чемпионата Испании не купишь даже Лисандро Мартинеса.

• ‎Вторая по тратам лига – Серия А – не добралась даже до миллиарда евро: 749,2 млн – это почти в три раза меньше АПЛ.

Откуда у английских клубов столько денег? Крис Вуд (не футболист «Ньюкасла», а работник Deloitte) выделяет несколько причин.

1. Новые владельцы, которые хотят показать амбициозность проекта («Челси» и «Ньюкасл»), или старое руководство, но закупка под нового тренера («Ман Юнайтед»). Сюда же можно отнести и «Ноттингем Форест», который вышел в АПЛ впервые за 23 года.

2. С этого лета начался новый трехлетний цикл ТВ-прав – суммарный доход превысил 10 миллиардов фунтов (в предыдущем цикле – 8,9 миллиарда).

Сумма выросла благодаря международным вещателям (британские компании платят те же 5 миллиардов, что и три года раньше): по данным The Athletic, в цикле 2019-2022 они принесли 3,89 миллиарда, в новом – 5,05.

Поэтому почти все английские клубы позволили себе уйти в минус. По итогам окна заработали только «Брайтон», «Лестер» (продали лидеров обороны в «Челси») и «Ман Сити» (дорогие продажи внутри АПЛ).

• Сразу 8 клубов побили исторические рекорды по тратам за одно окно. Про новичков «Ноттингем Форест» пришлось даже говорить отдельно.

• Футбольный финансист Киран Магуайр уточняет: летнее окно АПЛ – мощь, но с поправкой на инфляцию сезон вряд ли станет рекордным. Магуйар пересчитал затраты Премьер-лиги по сезонам, отталкиваясь от доходов чемпионата.

Чтобы не потерять точность цифр, мы не переводили фунты в евро (к тому же такой валюты не было в 1992-м).

Цифры под графиком – год окончания сезона (например, 2022/23 = 23).

Кампания-2022/23 уступает (пока) сразу шести. Чтобы этот сезон стал рекордным без оговорок, английским клубам нужно зимой закупиться на полмиллиарда фунтов (точнее, 501 – чтобы обогнать сезон-2017/18).

Похожий прецедент уже был: в январе 2018-го АПЛ потратила 486 млн фунтов. Учитывая чемпионат мира и возможные травмы, зимнее окно может стать безумным.

С историческим летом АПЛ разобрались. А какие трансферные окна – крупнейшие в истории топ-5 лиг?

Ожидаемо, АПЛ доминирует в топе. А что в других лигах топ-5? Везде рекордным стало последнее лето перед пандемией.

• Четверть от расходов летом-2019 ушла на троих игроков: Жоау Феликса, Антуана Гризманна и Эдена Азара.

• Неожиданно в топе лето-2007/08 – благодаря массовым закупкам «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Валенсии».

• До пандемии итальянский рынок постепенно рос, а сейчас пытается восстановиться: сезон-2022/23 – шестой в топе.

• Можете сами посмотреть, почему лето 2001-го попало в список крупнейших: Буффон, Недвед, Тюрам, Кошта...

• «Бавария» летом 2019-го поставила трансферный рекорд Бундеслиги, взяв Люку Эрнандесу – но «Боруссия» закупилась на 130 млн евро: Хуммельс, Шульц, Брандт, Азар, Алькасер.

• Поразительно, но в Лиге 1 нет больших разрывов между рекордными окнами. А лето, когда купили Неймара, стало только вторым.