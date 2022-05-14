«Ливерпуль» близок к треблу, возможен даже квадрупл – а таких команд вообще много? Посчитали всех в Европе

Сегодня «Ливерпуль» может сделать еще один шаг к квадруплу: если обыграет «Челси» в финале Кубка Англии, возьмет второй трофей за сезон.

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В английском футболе квадруплов еще не было – а вот треблы были. Для начла: как их вообще считают?

Классический континентальный требл выглядит так: лига + внутренний кубок + еврокубок (не считая различных суперкубков и форматов вроде клубного чемпионата мира). Дальше детали: кто-то считает только победы в ЛЧ (прости, ЦСКА-2005), кто-то исключает победителей вторых кубков в стране (в Англии это Кубок лиги).

Мы считали и Кубок лиги, и Кубок УЕФА. Обязательным условием было чемпионство – из-за этого пострадал «Ливерпуль»: команда в сезоне-2000/01 выиграла Кубок УЕФА, Кубок лиги и Кубок Англии – три полноценных трофея за сезон, но не требл в привычном понимании.

• В русскоязычных медиа требл с Кубком УЕФА (Лигой Европы) называют «малым». Таких команд четыре: «Гетеборг», «Галатасарай», ЦСКА и «Порту» (оба раза).

• Хотя есть оговорки про Кубок лиги, «Ливерпуль» – первый английский клуб с континентальным треблом. Вы точно знаете сюжет финала с «Ромой»: дело дошло до серии пенальти, в которой Брюс Гробеллар включил режим «ноги-спагетти».

Но шансов на квадрупл не было: вылетели в 1/16 Кубка Англии от «Брайтона» (0:2).

Обладателей внутренних треблов гораздо больше, но здесь царят британские команды. Просто во многих европейских странах упразднили вторые кубки – поэтому, например, в Германии единственным обладателем внутреннего требла останется «Бавария»: Кубок лиги отменили в 2007-м.

В Британии же чтут традиции и боятся критики фанов, хотя тренеры регулярно жалуются на календарь – особенно зимой, когда Кубок лиги еще не закончился, а Кубок Англии уже стартовал.

Верите, что у «Ливерпуля» получится?

Фото: globallookpress.com/Colas Buera