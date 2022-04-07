Цифра дня – 235 тысяч фунтов. Столько Фергюсон зарабатывает в неделю

Считаем деньги.

Алекс Фергюсон закончил тренерскую карьеру 9 лет назад, а «Манчестер Юнайтед» до сих пор не нашел тренера, который смог бы внятно заменить легендарного шотландца. Ждать возвращения сэра Алекса не стоит – он наслаждается спокойной жизнью на пенсии.

И даже так зарабатывает много денег.

Цифра очень приблизительная. Английский The Sun (да, не самый надежный источник, но деньги в чужих карманах считает неплохо) прикинул доходы шотландца за год и разделил на количество недель.

Разбираемся, откуда у Фергюсона столько денег.

Доходы сэра Алекса: работает послом «МЮ» 20 дней в году, продает автобиографию и толкает мотивационные речи

• Серьезная статья дохода – роль клубного амбассадора «Манчестер Юнайтед». За нее сэр Алекс получает 2 млн фунтов в год. Неплохой доход за 20 рабочих дней в году – хотя это по сути почетная пенсия.

Для контекста: сопоставимую сумму в АПЛ от клуба получает действующий тренер «Брайтона» Грэм Поттер. Дин Смит из «Норвича» и Томас Франк из «Брентфорда» зарабатывают даже меньше.

• Есть еще доход от продажи книг. В 2013-м вышла «Моя автобиография» за авторством самого сэра Алекса. Получился хит – продали несколько миллионов копий.

Фергюсон до сих пор выступает на публике – и это тоже приносит фунты в его кошелек. Гонорар за мотивационные речи оценивают в 100 тысяч фунтов.

• В регистрационной палате Британии на Фергюсона зарегистрировано несколько компаний. Самая большая – ACF Sports Promotions. Название – аббревиатура от Alexander Chapman Ferguson, полное имя экс-тренера «МЮ». Ее используют для проведения коммерческих платежей на имя Фергюсона. Род деятельности – прочие спортивные активности.

Последний финансовый отчет показывает, что активы компании за 2021 год выросли с 17,5 млн фунтов до 26 млн.

• Есть еще три фирмы поменьше, которые тоже зарегистрированы на имя сэра Алекса. Они называются Damaja 1983, Damaja 1991 и Daomaja 1999.

Числа в названии – годы, в которые Фергюсон выигрывал еврокубки. Сначала Кубок обладателей кубков с «Абердином» и «МЮ», а потом и Лигу чемпионов с «Юнайтед». Таинственное слово Domaja – сокращение первых букв имен сыновей: Даррена, Марка и Джейсона.

Эти три фирмы тоже зафиксировали рост активов на 3,7 млн фунтов – их активы оценивают в 13,2 млн фунтов.

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Примерное состояние Фергюсона близко к 40 млн фунтов, за год добавилось 12,2 млн фунтов – судя по всему, именно эту цифру The Sun и поделил на количество недель. Хватит на безбедную старость и самому шотландцу, и его детям.

Фото: globallookpress.com/Michael Sedgwick