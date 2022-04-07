🍔 Чем кормят на стадионах топ-клубов? Шаурма от «Челси», пицца от «Интера», ужасный бургер на «Энфилде» и роскошь «Тоттенхэма»

С осени прошлого года в англоязычном твиттере невероятно популярен аккаунт Footy Scran. Его идея максимально проста – авторы выкладывают фотографии еды с разных стадионов мира. Есть и фотки из английского подземелья, есть и роскошная еда со стадионов «Сити» и «Тоттенхэма». Мы изучили твиттер Footy Scran и собрали примеры блюд, которые можно попробовать на стадионах Англии, Франции, Германии и Италии. Важная деталь – если в список попало только одно блюдо с какого-то стадиона, это не значит, что у них больше ничего нет. Скорее всего, другую еду просто не прислали админам Footy Scran.
Начнем с Франции. Уже ставший легендой чизбургер «ПСЖ» с логотипом клуба за £5,9.
Колбаса под соусом из красного вина с картофелем и петрушкой – такое можно попробовать на стадионе «Лиона». Цена – £5.
Еще «Лион» предлагает багет с пулд порк и картофелем фри за £9.
Колбаска в блине за £2,9 на стадионе «Ренна».
Мчим в Италию и сразу отправляемся в Милан. На стадионе «Интера» есть вот такой хот-дог за £4,2.
Есть и пицца – два кусочка обойдутся в £2,9.
На домашней игре «Ромы» можно съесть панини с сыром и ветчиной. Стоит £4.
Теперь «Наполи». Багеты с курицей, картошкой и сыром – всего £4,2.
Двойной чизбургер с картошкой чуть дороже – £5.
Блюд со стадионов Бундеслиги подписчики Footy Scran почти не присылали. Но кое-что все же есть. Например, брецель с «Альянц-арены» за £3,7.
Не знаем, что с едой в Дортмунде, но за 42 фунта можно купить 13 стаканов пива.
Ну и наконец АПЛ. Начнем с «Ман Юнайтед» (будет первым хоть где-то).
Панини с ветчиной и сыром за £4.
У соседей из «Сити» меню выглядит побогаче. Барбекю из говядины и свинины на гриле с сыром – £6,5.
Чикенбургер (£9 с картошкой фри и напитком).
Бургер «Дип Саус» за £7.
Пирог и жареный картофель с подливой на матче женской команды «Сити» (£5).
Этот пост невероятно пробуждает аппетит. Бургер с «Энфилда» это желание немного отбивает.
Хот-дог со «Стэмфорд Бридж» справляется с этой задачей не хуже.
А вот шаурма за £10 выглядит уже интереснее.
Кусок пиццы за £5 можно попробовать на «Эмирейтс».
Багет со свининой и подливой за £6.
Чикенбургер и картошка за £10,8.
«Вест Хэм» попал в нашу подборку только из-за гениальной постановки кадра. Браво!
Исключение в нашей подборке – блюдо с матча сборной. Курица и картошка на «Уэмбли» (£12).
Выше мы показали много классных блюд, но все они меркнут в сравнении с тем, что есть на стадионе «Тоттенхэма».
Чикенбургер – £9.
Целая пицца – £10.
Крылышки по-корейски и картошка за £8,5.
Рулет с копченой грудинкой и картошка – £11.
Еще не наелись? Тогда вот вам жареный цыпленок с халапеньо (£6).
Фиш-энд-чипс за £9,5.
Завершает парад кухни «Тоттенхэма» пирог с карри (£4,50).
Без учета дортмунтдского пива в наш список попало ровно 30 блюд. Посмотрим на самые дорогие.
И на самые бюджетные.
А как вам кухня европейских клубов? Какое блюдо понравилось больше всего?
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