🍔 Чем кормят на стадионах топ-клубов? Шаурма от «Челси», пицца от «Интера», ужасный бургер на «Энфилде» и роскошь «Тоттенхэма»

С осени прошлого года в англоязычном твиттере невероятно популярен аккаунт Footy Scran. Его идея максимально проста – авторы выкладывают фотографии еды с разных стадионов мира. Есть и фотки из английского подземелья, есть и роскошная еда со стадионов «Сити» и «Тоттенхэма». Мы изучили твиттер Footy Scran и собрали примеры блюд, которые можно попробовать на стадионах Англии, Франции, Германии и Италии. Важная деталь – если в список попало только одно блюдо с какого-то стадиона, это не значит, что у них больше ничего нет. Скорее всего, другую еду просто не прислали админам Footy Scran.

Начнем с Франции. Уже ставший легендой чизбургер «ПСЖ» с логотипом клуба за £5,9.

Колбаса под соусом из красного вина с картофелем и петрушкой – такое можно попробовать на стадионе «Лиона». Цена – £5.

Еще «Лион» предлагает багет с пулд порк и картофелем фри за £9.

Колбаска в блине за £2,9 на стадионе «Ренна».

Мчим в Италию и сразу отправляемся в Милан. На стадионе «Интера» есть вот такой хот-дог за £4,2.

Есть и пицца – два кусочка обойдутся в £2,9.

На домашней игре «Ромы» можно съесть панини с сыром и ветчиной. Стоит £4.

Теперь «Наполи». Багеты с курицей, картошкой и сыром – всего £4,2.

Двойной чизбургер с картошкой чуть дороже – £5.

Блюд со стадионов Бундеслиги подписчики Footy Scran почти не присылали. Но кое-что все же есть. Например, брецель с «Альянц-арены» за £3,7.

Не знаем, что с едой в Дортмунде, но за 42 фунта можно купить 13 стаканов пива.

Ну и наконец АПЛ. Начнем с «Ман Юнайтед» (будет первым хоть где-то).

Панини с ветчиной и сыром за £4.

У соседей из «Сити» меню выглядит побогаче. Барбекю из говядины и свинины на гриле с сыром – £6,5.

Чикенбургер (£9 с картошкой фри и напитком).

Бургер «Дип Саус» за £7.

Пирог и жареный картофель с подливой на матче женской команды «Сити» (£5).

Этот пост невероятно пробуждает аппетит. Бургер с «Энфилда» это желание немного отбивает.

Хот-дог со «Стэмфорд Бридж» справляется с этой задачей не хуже.

А вот шаурма за £10 выглядит уже интереснее.

Кусок пиццы за £5 можно попробовать на «Эмирейтс».

Багет со свининой и подливой за £6.

Чикенбургер и картошка за £10,8.

«Вест Хэм» попал в нашу подборку только из-за гениальной постановки кадра. Браво!

Исключение в нашей подборке – блюдо с матча сборной. Курица и картошка на «Уэмбли» (£12).

Выше мы показали много классных блюд, но все они меркнут в сравнении с тем, что есть на стадионе «Тоттенхэма».

Чикенбургер – £9.

Целая пицца – £10.

Крылышки по-корейски и картошка за £8,5.

Рулет с копченой грудинкой и картошка – £11.

Еще не наелись? Тогда вот вам жареный цыпленок с халапеньо (£6).

Фиш-энд-чипс за £9,5.

Завершает парад кухни «Тоттенхэма» пирог с карри (£4,50).

Без учета дортмунтдского пива в наш список попало ровно 30 блюд. Посмотрим на самые дорогие.

И на самые бюджетные.

А как вам кухня европейских клубов? Какое блюдо понравилось больше всего?