Буря в стакане
Блог

🍔 Чем кормят на стадионах топ-клубов? Шаурма от «Челси», пицца от «Интера», ужасный бургер на «Энфилде» и роскошь «Тоттенхэма»

Лион Лион
Рома Рома
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Интер Интер
Наполи Наполи
Ливерпуль Ливерпуль
Уэмбли Уэмбли
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

С осени прошлого года в англоязычном твиттере невероятно популярен аккаунт Footy Scran. Его идея максимально проста – авторы выкладывают фотографии еды с разных стадионов мира. Есть и фотки из английского подземелья, есть и роскошная еда со стадионов «Сити» и «Тоттенхэма». Мы изучили твиттер Footy Scran и собрали примеры блюд, которые можно попробовать на стадионах Англии, Франции, Германии и Италии. Важная деталь – если в список попало только одно блюдо с какого-то стадиона, это не значит, что у них больше ничего нет. Скорее всего, другую еду просто не прислали админам Footy Scran.

Начнем с Франции. Уже ставший легендой чизбургер «ПСЖ» с логотипом клуба за £5,9.

Колбаса под соусом из красного вина с картофелем и петрушкой – такое можно попробовать на стадионе «Лиона». Цена – £5.

Еще «Лион» предлагает багет с пулд порк и картофелем фри за £9.

Колбаска в блине за £2,9 на стадионе «Ренна».

Мчим в Италию и сразу отправляемся в Милан. На стадионе «Интера» есть вот такой хот-дог за £4,2.

Есть и пицца – два кусочка обойдутся в £2,9.

На домашней игре «Ромы» можно съесть панини с сыром и ветчиной. Стоит £4.

Теперь «Наполи». Багеты с курицей, картошкой и сыром – всего £4,2.

Двойной чизбургер с картошкой чуть дороже – £5.

Блюд со стадионов Бундеслиги подписчики Footy Scran почти не присылали. Но кое-что все же есть. Например, брецель с «Альянц-арены» за £3,7.

Не знаем, что с едой в Дортмунде, но за 42 фунта можно купить 13 стаканов пива. 

Ну и наконец АПЛ. Начнем с «Ман Юнайтед» (будет первым хоть где-то).

Панини с ветчиной и сыром за £4.

У соседей из «Сити» меню выглядит побогаче. Барбекю из говядины и свинины на гриле с сыром – £6,5.

Чикенбургер (£9 с картошкой фри и напитком).

Бургер «Дип Саус» за £7.

Пирог и жареный картофель с подливой на матче женской команды «Сити» (£5). 

Этот пост невероятно пробуждает аппетит. Бургер с «Энфилда» это желание немного отбивает.

Хот-дог со «Стэмфорд Бридж» справляется с этой задачей не хуже.

А вот шаурма за £10 выглядит уже интереснее.

Кусок пиццы за £5 можно попробовать на «Эмирейтс».

Багет со свининой и подливой за £6.

Чикенбургер и картошка за £10,8.

«Вест Хэм» попал в нашу подборку только из-за гениальной постановки кадра. Браво!

Исключение в нашей подборке – блюдо с матча сборной. Курица и картошка на «Уэмбли» (£12).

Выше мы показали много классных блюд, но все они меркнут в сравнении с тем, что есть на стадионе «Тоттенхэма».

Чикенбургер – £9.

Целая пицца – £10.

Крылышки по-корейски и картошка за £8,5.

Рулет с копченой грудинкой и картошка – £11.

Еще не наелись? Тогда вот вам жареный цыпленок с халапеньо (£6).

 Фиш-энд-чипс за £9,5.

Завершает парад кухни «Тоттенхэма» пирог с карри (£4,50).

Без учета дортмунтдского пива в наш список попало ровно 30 блюд. Посмотрим на самые дорогие.

И на самые бюджетные.

А как вам кухня европейских клубов? Какое блюдо понравилось больше всего?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные